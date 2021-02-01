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"Утро на Sputnik'e": эксклюзивное интервью с создателем вакцины "Спутник V"

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210201/33446927/utro-na-sputnike-eksklyuzivnoe-intervyu-s-sozdatelem-vaktsiny-sputnik-v.html

Спасет ли нас всех вакцинация и как именно российским ученым удалось в столь сжатые сроки создать препарат "Спутник V"? Смотрите в прямом эфире радиостудии Sputnik Молдова интервью специалистов из РФ.

Первая в мире вакцина от коронавируса.
РФПИ и Центр имени Гамалеи
В чем инновационное отличие "Спутника V" от других вакцин – мнение эксперта
Как создавали российскую вакцину "Спутник V", на основе какого научного потенциала это сделано? Как работает этот препарат? Есть ли преимущества у "Спутник V" перед другими вакцинами? Когда остановится пандемия и сможет ли человечество навсегда избавиться от коронавируса? Обо всем этом и о многом другом в беседе с российскими учеными – профессором, заведующим отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александром Бутенко, врачом-биофизиком, ведущим специалистом проекта Вакцина.ру Нелли Соседовой и доктором медицинских наук, ректором Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбековой.

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