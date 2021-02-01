"Утро на Sputnik'e": эксклюзивное интервью с создателем вакцины "Спутник V"

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Спасет ли нас всех вакцинация и как именно российским ученым удалось в столь сжатые сроки создать препарат "Спутник V"? Смотрите в прямом эфире радиостудии Sputnik Молдова интервью специалистов из РФ.
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Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов назвал аргументы в пользу сотрудничества нашей республики с Российской Федерацией.
Высока ли вероятность того, что Молдова окажется в составе Евросоюза, когда это может произойти и от чего это зависит.
Международный день защиты персональных данных – лучший повод поговорить об интернет-безопасности и о цифровом будущем.
Специалист в области эпидемиологии рассказала о том, насколько велика вероятность, что человек, прошедший иммунизацию от коронавируса нового типа, может представлять опасность для окружающих, заражая их COVID-19.
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
Весенне-летняя сессия в законодательном органе страны началась 1 февраля 2021 года. Главный вопрос — проголосуют ли депутаты за состав кабинета министров, который предложит Наталья Гаврилица.
Даже после досрочных парламентских выборов в законодательном органе страны не образуется устойчивого большинства, считает политолог Ян Лисневский.
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