"Утро на Sputnik'e": эксклюзивное интервью с создателем вакцины "Спутник V"

Спасет ли нас всех вакцинация и как именно российским ученым удалось в столь сжатые сроки создать препарат "Спутник V"? Смотрите в прямом эфире радиостудии Sputnik Молдова интервью специалистов из РФ.

Как создавали российскую вакцину, на основе какого научного потенциала это сделано? Как работает этот препарат? Есть ли преимущества у "Спутник V" перед другими вакцинами? Когда остановится пандемия и сможет ли человечество навсегда избавиться от коронавируса? Обо всем этом и о многом другом в беседе с российскими учеными – профессором, заведующим отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александром Бутенко, врачом-биофизиком, ведущим специалистом проекта Вакцина.ру Нелли Соседовой и доктором медицинских наук, ректором Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбековой.

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