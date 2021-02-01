Кузнецов: может ли Молдова достигнуть успехов в евроинтеграции

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Алексей Кузнецов рассказал, почему желание некоторых молдавских политиков по интеграции страны в ЕС не совсем осуществимо, а путь сближения с этой структурой – тернист и долог.

Утро на Sputnik’e Кузнецов: может ли Молдова достигнуть успехов в евроинтеграции

Есть четкие требования и по программе по расширению Европейского союза, и чисто теоретически Молдова может когда-то оказаться в составе этой структуры, но практический опыт республик бывшей Югославии показывает, что, как правило, этот процесс довольно сложен. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал российский политолог Алексей Кузнецов.

"В случае Молдовы существует и румынский фактор, который мог бы ускорить этот процесс, но есть и вопрос по Приднестровью, который будет тормозить его. Прецедент вступления страны в ЕС при нерешенной территориальной проблеме существует, это - Кипр, но его часть, которая позиционирует себя как Турецкая Республика, в ЕС не вошла", – заявил собеседник.

По словам эксперта, турки хотели войти в ЕС посредством части Кипра, но греки-киприоты высказались категорически против этого. В результате Кипр вошел в состав Европейского союза в своих границах, не признавая другую часть острова самостоятельным государством.

"Говоря о Молдове, речь идет не о вступлении всей страны в ЕС. Есть большие опасения, что после теоретически возможного вступления Молдовы в состав ЕС правобережная часть республики не без участия политических элит будет поглощена Румынией", – подытожил эксперт.

За последние 10 лет число сторонников евроинтеграции и тех, кто желает сближения Молдовы с Россией и странами Евразийского экономического союза, остается примерно равным. Лишь единожды за весь период независимости страны, во время исполнения своего мандата третьим президентом Молдовы Владимиром Ворониным курс на евроинтеграцию республики поддерживали около 70% населения. Затем, после неудачных попыток реформ, проводимых руководством Альянса за европейскую интеграцию, и крупной банковской кражи, доля евроскептиков в Молдове значительно возросла.

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