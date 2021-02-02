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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": взлетят ли цены на бытовую технику в Молдове

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"Контейнерный кризис" может привести к серьезному удорожанию транспортных услуг на продукцию из Китая и отразиться на стоимости товаров.

Дефицит контейнеров образовался из-за особенностей перевозок между США и Китаем. В 2020 году из КНР в Соединенные Штаты Америки контейнеры шли с товаром, а обратно - пустыми, в связи с чем перевозчики не хотели отправлять назад порожнюю тару. Некоторые поставщики бытовой техники утверждают, что цены на этот вид продукции в молдавских магазинах взлетят на 40%. Подробности у экономического эксперта Вячеслава Ионицэ выяснил ведущий программы Сергей Цуркану. Эксперт по туризму Прасковья Кулева рассказала о том, стоит ли планировать самостоятельные путешествия в этом году. Александр Рар, научный директор Германо-российского форума, немецкий политолог, сообщил о последствиях коронавирусных ограничений в Европе.

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