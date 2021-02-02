Кулева: куда могут поехать отдохнуть граждане Молдовы при пандемии

У жителей нашей республики остался небогатый выбор туристических предложений, но он все же есть. Как провести отпуск за пределами страны с максимальным комфортом – ответ дала эксперт по туризму Прасковья Кулева.

Утро на Sputnik’e Кулева: куда могут поехать отдохнуть граждане Молдовы при пандемии

В минувшем году туристическая отрасль страны сильно пострадала, но после того, как границы частично открыли в некоторых направлениях, граждане республики стараются использовать полученные возможности и отправиться в долгожданный отпуск. Хотя выбора для заграничных вояжей у них не так много, есть и ряд условий, о соблюдении которых надо помнить. Об этом заявила в эфире студии Sputnik Молдова Прасковья Кулева.

"Продажи по путевкам не останавливались с осени прошлого года. Граждане Молдовы могут отправиться в Египет, еженедельно осуществляют два-три рейса в этом направлении. Но полететь в эту страну можно при наличии отрицательного теста на коронавирус", – заявила собеседница.

По ее словам, граждан страны не пугает необходимость сдачи теста, поскольку они видят, что в такой сложной ситуации с пандемией COVID-19 в мире иного выхода просто нет. Пандемия заставила людей думать несколько иначе и ценить возможность выбирать из того, что есть.

"Также у граждан Молдовы есть возможность отправиться на горнолыжные курорты Болгарии, но и туда надо ехать с наличием отрицательного теста на COVID-19. Румыния до недавнего времени была закрыта, некоторые отели в горах работают, но там закрыты СПА-центры, что немного отталкивает потенциальных туристов", – добавила Кулева.

Еще одно направление, где граждане Молдовы могут отдохнуть, - это курорты в украинских Карпатах. Совсем недавно в эту страну надо было въезжать также с наличием отрицательного теста на коронавирус, сейчас эта необходимость отпала. Единственное, что нужно помнить: при посещении Украины необходимо покупать медицинскую страховку, стоимость которой составляет 0,44 евроцента в день.

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