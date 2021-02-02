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Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Rodion Proca

Ионицэ: как повлияет на рост цен в Молдове "контейнерный кризис"

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Sputnik Молдова
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Дефицит контейнеров образовался из-за особенностей перевозок между США и Китаем. В 2020 году из КНР в Соединенные Штаты контейнеры шли с товаром, а обратно – пустыми, в связи с чем перевозчики не хотели отправлять назад порожнюю тару.

Утро на Sputnik’e
Ионицэ: как повлияет на рост цен в Молдове "контейнерный кризис"

Вопросы логистики всегда занимали особое место в международной торговле, особенно это касается поставок в слабо развитые экономические страны, такие, как Молдова, бытовой техники из-за рубежа, которая преимущественно производится в Китае и ряде азиатских стран. Во всем мире недостаток контейнеров, которые импортеры не спешат возвращать порожняком в страны, поставляющие им продукцию, привел к росту цен на бытовую технику.

Как этот "контейнерный кризис" коснется Молдовы? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. Он считает, что контейнерный кризис не сильно скажется на ценах на бытовую технику в Молдове.

"Транспортировка одного телевизора из Китая в Одессу стоит столько же, сколько из Одессы в Кишинев, и столько же, сколько из столичного магазина до дома покупателя, и столько же, сколько поднять на, к примеру, восьмой этаж", – заявил собеседник.

Магазин электротехники
© Sputnik / Михаил Воскресенский
В кишиневских магазинах бытовую технику воруют средь бела дня - видео
По его словам, за последние два десятилетия мировая логистика настолько улучшилась, что цены по транспортировке грузов стали буквально бросовыми.

Гражданам Молдовы не стоит опасаться роста цен на бытовую технику, поскольку большую часть такого рода продукции перевозят именно морским путем в больших масштабах. Но рынок в нашей республике настолько мал, что, даже если и произойдет незначительное подорожание предметов бытовой техники в стране, жители Молдовы не особо ощутят это на уровне своего благосостояния.

По словам Ионицэ, от контейнерного кризиса больше пострадает Европа, чем США. Это объясняется ростом цен до тех пор, пока страны ЕС не выйдут из сложной ситуации.

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Теги:
рост, Молдова, цены


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