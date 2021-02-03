"Утро на Sputnik'e": введут ли в Молдове евро вместо лея

Может ли Молдова воспользоваться опытом Черногории, у которой нет собственной валюты, и чем это чревато для экономики.

Черногория не имеет собственной валюты. С 1996 года немецкая марка была де-факто валютой во всех частных и банковских операциях в этой стране. А в ноябре 1999 она была официально принята в качестве валюты Черногории. Марка заменили на евро в 2002 году. Что это означает, является ли эта ситуация уникальной и можно ли подобным образом провести подобную "валютную реформу" в Молдове? Об этом рассказывает экономический эксперт Виорел Гырбу. А также - день пропавших без вести людей в 2021 году отмечается 3 февраля, в том числе в нашей стране. Тему ведущий программы Сергей Цуркану обсудил с Романом Волхвом - основателем поискового отряда COD - и ветераном МВД Борисом Муравским.

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