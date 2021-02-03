Муравский: расскажу, по какой причине в Молдове всегда пропадали люди

Ветеран правоохранительных органов республики рассказал, каковы наиболее частые причины исчезновения граждан в стране и какие усилия прикладывает полиция для их поиска.

Утро на Sputnik’e Муравский: расскажу, по какой причине в Молдове всегда пропадали люди

Практически еженедельно в молдавском сегменте интернета появляются новости о пропаже людей. Их близкие ищут помощи у неравнодушных в поиске пропавших, а возрастные группы исчезнувших очень разнообразны: от детей и подростков до глубоких стариков, страдающих провалами в памяти.

Ветеран МВД Борис Муравский в эфире студии Sputnik Молдова назвал наиболее частые причины исчезновения граждан Молдовы.

"Пропажа людей – явление постоянное в нашем обществе. Этот феномен зависит от здоровья социальных отношений в республике. Когда я еще был в должности, постоянно в розыске в течение года находились порядка 200-300 человек, пропавших без вести. Причем дела велись до тех пор, пока не было полной ясности и в них не ставили точку", – рассказал собеседник.

По словам эксперта, можно выделить три наиболее характерные для Молдовы причины, по которым пропадают люди. Первая из них – семейные скандалы и, как следствие, исчезновение несовершеннолетних детей или женщин, подвергавшихся бытовому насилию. Как уточнил Муравский, убегают из дома в основном дети из проблемных семей в переходном возрасте – в 12-14 лет.

"Другая группа исчезающих без вести – это пожилые люди, которые отправляются по делам или на прогулку, а затем их проходится искать довольно долго. Еще одна проблемная группа – путешественники из Молдовы, туристы, которые отправляются в дальние поездки, зачастую не предупредив об этом родственников", – добавил ветеран МВД.

К сожалению, в последние 10-15 лет особо актуальной причиной пропажи людей стал трафик "живого товара", когда граждан республики преступники рассматривают в качестве бесплатной рабочей силы. Такие инциденты в Молдове случались не раз. Сексуальное рабство, когда девушек из республики вывозят за границу и, отбирая паспорта, заставляют предоставлять услуги весьма пикантного характера, также весьма распространено в наши дни.

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