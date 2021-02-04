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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": как взять кредит в Молдове и не остаться "без штанов"

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"Легкие деньги" не всегда благо, порой они могут привести к большим трагедиям - эксперты расскажут, как правильно действовать.

Доступность и молниеносность — главные преимущества микрокредитов, а их можно получить практически везде, на каждом углу. Деньги берешь "не отходя от кассы", представив "булетин" (удостоверение личности). И тут, в отличие от банков, не требуют справку об официальном доходе. Но иногда  услуги не просто разочаровывают, но и приводят к трагедиям. Когда требуют выплатить чуть ли не на порядок больше одолженного. Правительство еще в прошлом году попыталось ограничить аппетиты и наглость микрофинансовых организаций, однако не факт, что все граждане знают это, знают о своих правах. Как не стать жертвой ростовщиков? Отвечает Руководитель Центра по защите прав потребителей Денис Старуш, а экономист Татьяна Ларюшина поведает о том, должен ли бизнес сочетаться с моралью. Обсудили гости программы и вопрос вакцин: предварительные результаты третьей фазы испытаний показали, что эффективность препарата "Спутник V" превысила 91% при минимальных побочных эффектах. Этот факт комментирует Генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов "Клиника Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

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