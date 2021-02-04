Ларюшина: почему в Молдове капитализм выглядит так дико

Экономический эксперт объяснила, почему при переходе от социализма к капитализму в Молдове все получилось по известной формуле: хотели как лучше, а получилось как всегда.

Утро на Sputnik’e Ларюшина: почему в Молдове капитализм выглядит так дико

В теории есть одно определение, которое наиболее четко описывает положение дел с общественным строем в стране. Это понятие "этатизм", которое означает модель капитализма, при котором происходит сращивание государства и капитала, проявляется стремление власти взять под контроль крупный частный бизнес.

Примерно это наблюдают граждане страны вот уже не одно десятилетие. Но почему происходит именно так, почему не удается построить умеренный капитализм при нормальных условиях рыночной экономики? Почему в республике сложился такой капитализм, о котором писали еще в советских газетах? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала экономический аналитик Татьяна Ларюшина.

"В Молдове все еще живут поколения, которые помнят старые времена, когда ездить "зайцем" в трамвае было даже принято и азартно, когда в колхозах воровали продукцию, и это тоже не считалось зазорным", – заявила собеседница.

По словам эксперта, в советские времена происходило и такое, что большие долги государство могло списать какому-то предприятию или организации, именно поэтому сегодня многие люди надеются на такой же "авось", считая, что украсть или получить что-то без труда – это не зазорно.

"Вот эти модели поведения как со стороны государства, так и со стороны населения должны все же кануть в Лету, поскольку они приносят более значительный вред, чем какие-то действия участников "темных" сделок", – заключила Ларюшина.

Одним из поражений капиталистической системы Молдовы стала "кража века", когда из банковской системы страны было выведено более одного миллиарда долларов США.

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка – Banca de Economii (ВЕМ), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью активов страны, вывели за пределы государства более миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, а их имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода. Однако таких отчетов общество не видит по сей день.

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