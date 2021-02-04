Старуш: опасные микрокредиты, или Как граждан Молдовы обводят вокруг пальца

Несмотря на предупреждения специалистов об опасности пользования услугами фирм, предоставляющих микрокредиты, граждане Молдовы все равно берут такие займы, заранее зная о баснословной процентной ставке, их к этому подталкивает нужда.

Утро на Sputnik’e Старуш: опасные микрокредиты, или Как граждан Молдовы обводят вокруг пальца

В Кишиневе повсеместно можно найти рекламные панно с объявлениями, где граждан убеждают, что никакой опасности в получении быстрого денежного займа у частных фирм нет. Но и в этой сфере есть свои "подводные камни", о которых владельцы таких фирм предпочитают молчать, вовлекая в долговую кабалу все новых клиентов.

О непрозрачности системы микрокредитования в республике не раз говорили и многие государственные чиновники, однако с точки зрения нормативно-правового регулирования в этой сфере есть значительные недоработки.

Как заявил в эфире студии Sputnik Молдова руководитель Центра по защите прав потребителей Денис Старуш, система микрокредитования в республике всегда оставалась больной темой для всего общества.

"Проблема состоит в том, что такие фирмы включают в договоры неправомерные пункты, берут комиссионные за предоставление займа. Также эти фирмы могут брать комиссионные по предварительному закрытию такого займа. То есть человеку приходится платить гораздо больше, если он хочет закрыть задолженность преждевременно, в более сжатые сроки", – заявил Старуш.

По словам собеседника, компании, предоставляющие такие микроркедиты гражданам, нарушают их права, взыскивая пеню, которая не зависит от того, на сколько дней человек просрочил выплату по процентам. В качестве примера эксперт привел случай, когда человек берет займ в 3-4 тысячи леев, а по пене выплачивает в десять раз больше.

"Если же компания по микрокредитованию обращается в судебную инстанцию о взыскании долгов. Но максимум, что они могут получить через суд, это ту сумму, которая равна самому долгу, то есть размеру изначального займа", – добавил Старуш.

В новой редакции Гражданского кодекса Молдовы говорится о том, что и сумма пени не может превышать размер изначальной задолженности физического лица. Исходя из этого можно сделать вывод, что компании по микрокредитованию занимаются чистой воды самодеятельностью, вымогая у граждан суммы, значительно превышающие изначальный размер взятого кредита.

Осложняет ситуацию и то, что такие фирмы для "выбивания" долга с граждан прибегают к услугам частных коллекторских агентств. Граждане Молдовы не раз сообщали о том, что коллекторы зачастую выходят за рамки закона, прибегая к угрозам в их адрес.

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