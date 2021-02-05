"Утро на Sputnik'e": конец молдавского "безвиза"?

Не стоит ли за решением ЕС ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону вероятность того, что граждане Молдовы уже никогда не смогут ездить в Евросоюз без виз.

Совет Евросоюза 2 февраля утвердил новые рекомендации об ограничениях на поездки в Шенгенскую зону, введенных из-за пандемии коронавируса нового типа. В частности, рекомендации предусматривают новые условия для открытия границ Евросоюза с третьей страной для любых поездок, включая, увы, и туристические. Определены критерии страны исходя их ситуации с пандемией – и Молдова пока далека от того, чтобы ее граждане могли посещать ЕС. Что это означает? А также – беседа с молдавской и российской певицей Алиной Делисс. Все это в очередном выпуске программы "Утро на Sputnik'e".

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