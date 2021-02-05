Жук: лишат ли граждан Молдовы свободного въезда в страны ЕС

Во многих странах Европейского Союза введены жесткие ограничения по допуску на свою территорию граждан других государств, это связано с повышенным риском "импорта" коронавируса нового типа, эксперт проанализировал, как эти вынужденные меры отразятся на гражданах РМ.

Утро на Sputnik’e Жук: лишат ли граждан Молдовы свободного въезда в страны ЕС

На протяжении двух последних десятилетий случилось так, что граждане нашего государства вынуждены жить на две страны: помимо родной Молдовы приходится также зарабатывать в одном из государств Европейского союза, чтобы обеспечить всем необходимым членов семьи, оставшихся на родине.

В марте 2020-го, когда в связи с пандемией коронавируса границы стран ЕС стали закрываться словно по эффекту домино, многие наши соотечественники столкнулись со значительной проблемой: те, кто временно пребывали в Молдове, не могли вернуться на заработки, а люди, оставшиеся в Европе, никак не могли выбраться домой.

И вот, согласно опубликованной пресс-службой Совета ЕС информации, обусловленные пандемическим кризисом критерии ужесточаются. Новые рекомендации, которые касаются ограничений на поездки в Шенгенскую зону, утвердил во вторник Совет Европейского союза.

Как это отразится на возможности граждан республики посещать страны ЕС? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог Виктор Жук.

"Я считаю, что введенные ограничения носят временный характер и связаны с необходимостью контролировать пандемию коронавируса. Дело в том, что согласно одному из договоров ЕС от 7 февраля 1992 года, национальные государства в ЕС являются ответственными за ситуацию в здравоохранении", – рассказал собеседник.

По словам эксперта, конечно, такие ограничения не вписываются в одну из 4 свобод граждан стран ЕС на свободное передвижение внутри этого наднационального сообщества, но, с другой стороны, вопросы национальной безопасности временно стали превалировать над некоторыми правами. Всему виной - пандемия.

"Я абсолютно уверен, что никаких предпосылок для отмены Соглашения о либерализации визового режима между Республикой Молдова и Европейским союзом не существует. Граждане Молдовы не нарушают правила нахождения на территории Шенгенского пространства", - добавил политолог.

Жук призвал не искать никакой подоплеки в вынужденных введенных ограничениях на передвижение внутри Шенгенской зоны, поскольку они касаются как граждан стран ЕС, так и граждан тех стран, у кого есть режим безвиза с этим наднациональным сообществом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova