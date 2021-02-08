Токарчук: когда в Молдове может начаться вакцинация от COVID-19

Вопрос с приостановкой распространения коронавируса нового типа в Молдове можно будет решить лишь с проведением массовой вакцинации населения, эксперт проанализировала сроки, в которые гражданам страны начнут делать прививки.

Утро на Sputnik’e Токарчук: когда в Молдове может начаться вакцинация от COVID-19

Согласно информации, появившийся в экспертных кругах, такие страны, как Молдова, будут обладать широким доступом к различным вакцинам от коронавируса. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила эксперт в области эпидемиологии Алла Токарчук.

"Но вакцина в массовом понимании появится в стране лишь в начале 2022 года. Для нашей страны урезают количество доз. У стран-производителей есть проблемы с производственными мощностями. Они не могут поставлять вакцины в страны Европы, которые давали им деньги еще в начале 2020 года на развитие", - заявила собеседница. © REUTERS / Andreas Gebert Уточнение депутатов: как будет проходить вакцинация граждан Молдовы от COVID-19

По словам эксперта, обеспеченные страны получат вакцины в приоритетном порядке, поскольку внесли предоплату еще год назад. По законам рыночных отношений, естественно, что иммунизация начнется в первую очередь в тех странах, которые за это заплатили.

"Молдова не платила ничего. Мы ждем вакцины в благотворительном порядке", - заключила Токарчук.

На первом этапе кампании вакцинации против COVID процедура охватит всех медицинских работников. Они будут привиты в медицинских учреждениях, где работают. Об этом рассказала государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык.

По данным Минздрава, первые партии иммунопрепаратов будут доставлены в Молдову в середине февраля.

Ожидается, что в первую очередь прибудут 24 570 доз вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз, произведенных Oxford/AstraZeneca. Министерство объявило 30 января, что получено подтверждение доставки вакцины от платформы COVAX – количества доз, достаточного для вакцинации 20% населения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova