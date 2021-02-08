Брутер: почему Санду против переговоров с депутатами и за досрочные выборы

Политолог обозначил самые острые углы затянувшегося кризиса в Молдове и проанализировал, что препятствует его скорейшему разрешению.

Утро на Sputnik’e Брутер: почему Санду - против переговоров с депутатами и за досрочные выборы

Большинство фракций и парламентских групп уже заявили о том, что не поддержат кандидатуру Натальи Гаврилицы на должность главы молдавского кабинета министров. Комизма ситуации придает то, что и депутаты от партии "Действие и солидарность", которую считают лояльной и пропрезидентской, выступают против кандидатуры, которую выдвинула Майя Санду, в течение длительного времени возглавлявшая PAS.

Эксперт Института гуманитарно-политических исследований (Россия) Владимир Брутер в эфире студии Sputnik Молдова озвучил свое видение разрешения политического кризиса в республике.

"Обычно в таких случаях президент ищет все возможные шансы для того, чтобы сохранить действующий парламент, примерно так происходит сейчас в Италии. В таких случаях, как в Молдове, надо было бы предложить кресло премьера просто известному человеку, который в состоянии собрать большинство голосов", – сообщил эксперт.

По словам собеседника, новый президент страны в сложившейся ситуации вообще как будто не замечает, что в Молдове есть действующий парламент, который Брутер назвал легитимным и способным к дальнейшей работе.

"Санду хочет распустить парламент для того, чтобы создать новый состав высшего законодательного органа в стране, подконтрольного так или иначе главе государства", – добавил политолог.

Главной и стратегической целью Санду эксперт назвал создание коалиции, состоящей из фракции партии "Действие и солидарность" (PAS) c кем-то из коллег на правоцентристском фланге.

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