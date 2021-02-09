Квашнин: каковы шансы на вступление Молдовы в Евросоюз

Утро на Sputnik’e Квашнин: каковы шансы на вступление Молдовы в ЕС

Новый президент Молдовы Майя Санду в рамках своих официальных визитов в Киев, Брюссель и Париж не раз заявляла о том, что республика продолжит двигаться по пути европейской интеграции, хотя на практике расширять ЕС в ближайшее время не собирается.

К примеру, Турция, экономика которой – гораздо мощнее и масштабнее молдавской, ждет своей очереди на членство в этом наднациональном геополитическом сообществе с начала второй половины XX века. Для Молдовы реальное членство в ЕС – пока лишь несбыточный миф, прокомментировал в эфире студии Sputnik заявления Санду российский политолог Юрий Квашнин.

"После выхода из состава ЕС Великобритании, ему надо будет как-то реанимировать свой престиж, показав, что он готов к расширению. В середине нынешнего десятилетия вполне вероятно расширение Европейского Союза за счет Черногории. Именно эта страна имеет наибольшие шансы вступить в ЕС", – сказал эксперт.

По словам собеседника, потенциал на членство в данном наднациональном сообществе есть у Сербии, но только если будут преодолены разногласия по Косовскому вопросу.

"Что касается стран Восточноевропейского региона, Молдовы и Украины, то в этом случае перспективы – наиболее отдаленные", – резюмировал Квашнин.

Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС Соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а в силу оно вступило 1 июля 2016 года. Еще тогда, в 2014 году, когда переговоры о подписании соглашения входили в завершающую фазу, бывший премьер Владимир Филат пообещал, что благодаря этому документу Молдова станет полноправным членом ЕС в 2020 году.

Пятый президент республики Игорь Додон в одном из своих официальных заявлений отметил, что страна не станет членом Европейского союза, так как ЕС не готов к расширению.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova