Зубец: что не так с экономикой Молдовы - почему будет все меньше денег

Российский эксперт назвал основные, системные препятствия в развитии национального хозяйства республики и обозначил основные риски, которые подстерегают отечественную экономику в будущем.

Утро на Sputnik’e Зубец: что не так с экономикой Молдовы - почему будет все меньше денег

Многие отечественные эксперты сходятся во мнении, что есть несколько базовых факторов, которые тормозят развитие национальной экономики. Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире студии Sputnik заявил, что, в случае затягивания с решением этих вопросов ситуация лишь усугубится, в первую очередь потому, что в финансовую систему страны будет поступать все меньше переводов от трудовых мигрантов, которые забирают свои семьи за границу и не связывают свое будущее с Молдовой.

"Молдавская экономика нездорова потому, что количество денежных переводов из-за рубежа будет только снижаться. Те люди, которые в 90-е годы выехали за границу на работу, пересылают все меньше денег, так как старшее поколение по различным причинам уходит, а детей они увозят с собой в Италию, Испанию и другие страны", - заявил эксперт. Photo : provided by Dmitriy Poletaev Полетаев: это надо знать молдавским мигрантам, работающим в России

По словам собеседника, недостаток отечественной экономики заключается в ее фундаментальной слабости. Экспорт рабочей силы за рубеж Зубец назвал не самым плохим вариантом, отметив при этом, что заграничные финансовые потоки будут постоянно уменьшаться.

"В этой связи молдавское население делится на две части. Первая категория - это получатели денег из-за границы, вторая - те, кто живут натуральным хозяйством в условиях той экономики, которая существует", - добавил Зубец.

Социальную борьбу этих двух групп экономист назвал главной составляющей компонентой молдавского политического процесса. Если верх во власти берут люди, ориентированные на производство отечественной сельскохозяйственной продукции, - курс страны один, ориентированный на Россию и страны Евразийского экономического союза, если же в ходе голосования побеждают представители второй группы, то начинается прозападная риторика и политика.

"В 2020 году получилось так, что многие граждане вернулись в Молдову и поучаствовали в избирательном процессе в ходе президентской кампании. Картина получилось другой", - обратил внимание Зубец.

Специалист, рассматривая развитие молдавской экономики в долгосрочной перспективе, назвал еще ряд фундаментальных проблем, требующих решения на уровне государства. В первую очередь, это - осознание того, что Молдова должна позиционировать себя все больше как поставщик аграрной продукции, извлекать выгоду из удачного географического расположения как транзитный коридор между ЕС и ЕАЭС.

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