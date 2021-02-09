"Утро на Sputnik'e": Днестр скоро исчезнет

Почему до середины Днестра можно дойти в рыбацких сапогах и что ждет главную молдавскую реку. Кто виноват в плачевном состоянии водной артерии и что можно предпринять. А также - в январе 2021 года мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня почти за семь лет. С чем это связано и надолго ли этот "тренд". Что может помочь молдавской экономике – взгляд из России. И, в завершение – отменять ли Олимпийские игры в Токио. Обо всем этом в эфире программы беседуют доктор экономических наук, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, член-корреспондент Академии наук Молдовы, доктор-хабилитат биологических наук, профессор Института зоологии Академии Наук Молдовы Елена Зубкова и вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы, президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов.

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