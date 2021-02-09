Зубкова: печальная судьба Днестра – почему река все больше пересыхает

Главная река Молдовы – в удручающем состоянии, утверждает специалист Елена Зубкова, так Днестр не пересыхал давно.

Утро на Sputnik’e Зубкова: печальная судьба Днестра, почему река все больше пересыхает

Дамокловым мечом в течение последних нескольких лет над судьбой Днестра нависала перспектива строительства в верховьях реки на территории соседней Украины каскада из шести гидроэлектростанций. Это привело бы к настоящей экологической катастрофе и практическому уничтожению фауны и флоры реки, превратив ее в безжизненный ручей и оставив без питьевой воды сотни тысяч граждан Молдовы и жителей Одесской области Украины.

К счастью, пока в соседней стране отложили реализацию этого проекта на неопределенный срок, но Днестр тем не менее остался маловодным даже в период, когда в регионе в течение нескольких недель идут обильные осадки. О том, в каком состоянии находится сейчас главная река республики, в эфире студии Sputnik Молдова рассказала член-корреспондент Академии наук Елена Зубкова.

"Я много лет работаю, но в таком маловодном состоянии Днестр еще не видела. Вода ушла на 15-20 метров от берега, а до середины реки можно пройти в рыбацких сапогах. Из верховий реки поступает очень мало воды. Это нельзя объяснить лишь тем, что в прошлом году была засуха, так как остальные реки страны полноводны, идут осадки – и снег, и дождь", – объяснила специалист.

По словам собеседницы, в самой северной географической точке страны, в Наславче, также отмечается крайне низкий уровень воды в реке вплоть до города Сороки. Специалисты засняли на фото Днестр на участке Атаки-Вэлчинец, на снимках виден масштаб экологической трагедии, которую ученые будут обсуждать в пятницу на заседании в Академии наук.

"Похожей была ситуация в 2009 году, когда при строительстве на реке на одном из участков углубляли русло. Похожее маловодье случилось, когда строители заполняли пруд для гидроаккумулирующей станции", – отметила Зубкова.

Депутаты партии социалистов зарегистрировали в парламенте проект постановления о создании Специальной комиссии по оценке комплексного управления водными ресурсами в бассейне Днестра. Целью данной структуры, кроме прочего, будет изучение вопросов приграничного сотрудничества в области использования ресурсов реки. Проект документа опубликован на сайте парламента. Его авторы – депутаты ПСРМ Раду Мудряк, Корнелиу Фуркулица и Михаил Пачу.

Река Днестр, как подчеркнуто в тексте, является основным источником питьевой воды в Республике Молдова, который обеспечивает потребности 70% населения страны и 99% – Кишинева.

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