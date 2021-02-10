18:05 10 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.23
  • USD17.54
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) Игорь Ковалев.
© Sputnik / Нина Зотина

Ковалев: расскажу, в чем секрет сотрудничества Молдовы с Россией

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
10910
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210210/33560042/rasskazhu-v-chem-sekret-sotrudnichestva-moldovy-s-rossiey.html

У двух стран много направлений, по которым можно наращивать темпы торгово-экономического взаимодействия, однако для преодоления проблем специалистам надо приложить немало усилий.

Утро на Sputnik’e
Ковалев: расскажу, в чем секрет сотрудничества Молдовы с Россией

За историю независимости некоторые политики в Молдове старались наладить в былых темпах, господствовавших в советские времена, торгово-экономическую кооперацию с Россией, однако всегда эти инициативы разбивались о геополитические предрассудки, которыми зачастую страдали во властных кабинетах в Кишиневе.

Ипотечный кредит
© Sputnik / Нина Зотина
Нечего вкладывать: в Молдове фиксируется спад в области инвестиций

Наиболее острая фаза обострения экономических отношений произошла в 2006 году, когда винодельческая продукция из нашей страны в Россию практически не поступала, а за период ее отсутствия на прилавках городов РФ нишу заняли напитки из Латинской Америки.

Между тем все чаще звучат призывы отечественных экономических экспертов о необходимости создания совместных молдавско-российских агропроизводств и хабов здесь, в республике. Как пример сказанному – масштабный проект, который планируют внедрить в Хынчештах.

Удастся ли развить такой тип сотрудничества? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Игорь Ковалев.

"Это удачная идея, поскольку любые инвестиции идут туда, где это наиболее выгодно. Но на сегодняшний день в Молдове есть одна проблема, которая сдерживает поток российских инвестиций, а бизнес из РФ не так широко, как хотелось бы, представлен в республике", – заявил Ковалев.

Краеугольным камнем, подтачивающим процесс взаимовыгодного двухстороннего сотрудничества, эксперт назвал отсутствие долгосрочной стабильности в Молдове, предсказуемости развития бизнеса в стране, гарантий сохранения и приумножения вложенных российскими инвесторами средств.

Раскол политиков и населения Молдовы на прозаподных и пророссийских также мешает в данном процессе. Эту проблему Ковалев назвал одной из самых главных барьеров в двусторонней кооперации Молдовы и России. При устранении этих проблем инвесторы будут более охотно приходить с капиталом в республику.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Муравский: как на экономике Молдовы отразился кризис, вызванный пандемией
Криган: сколько лет надо экономике Молдовы для восстановления от кризиса
Зубец: что не так с экономикой Молдовы - почему будет все меньше денег
Теги:
сотрудничество, Россия, Молдова, экономика


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Снимок The Moon Girl фотографа Kamila J. Gruss, победивший в номинации National Awards (Польша) конкурса 2021 Sony World Photography Awards.
Фото: Человек и мир - жизнь сквозь объектив
Как Россия помогает сохранить память о Пушкине в Кишиневе.
Видео: Как Россия помогает сохранить память о Пушкине в Кишиневе
ТОП-30: Во сколько государству обойдется содержание политических партий в 2021 году.
Во сколько казне обойдется содержание политсил в 2021 году


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться