Ковалев: расскажу, в чем секрет сотрудничества Молдовы с Россией

У двух стран много направлений, по которым можно наращивать темпы торгово-экономического взаимодействия, однако для преодоления проблем специалистам надо приложить немало усилий.

Утро на Sputnik’e Ковалев: расскажу, в чем секрет сотрудничества Молдовы с Россией

За историю независимости некоторые политики в Молдове старались наладить в былых темпах, господствовавших в советские времена, торгово-экономическую кооперацию с Россией, однако всегда эти инициативы разбивались о геополитические предрассудки, которыми зачастую страдали во властных кабинетах в Кишиневе.

Наиболее острая фаза обострения экономических отношений произошла в 2006 году, когда винодельческая продукция из нашей страны в Россию практически не поступала, а за период ее отсутствия на прилавках городов РФ нишу заняли напитки из Латинской Америки.

Между тем все чаще звучат призывы отечественных экономических экспертов о необходимости создания совместных молдавско-российских агропроизводств и хабов здесь, в республике. Как пример сказанному – масштабный проект, который планируют внедрить в Хынчештах.

Удастся ли развить такой тип сотрудничества? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Игорь Ковалев.

"Это удачная идея, поскольку любые инвестиции идут туда, где это наиболее выгодно. Но на сегодняшний день в Молдове есть одна проблема, которая сдерживает поток российских инвестиций, а бизнес из РФ не так широко, как хотелось бы, представлен в республике", – заявил Ковалев.

Краеугольным камнем, подтачивающим процесс взаимовыгодного двухстороннего сотрудничества, эксперт назвал отсутствие долгосрочной стабильности в Молдове, предсказуемости развития бизнеса в стране, гарантий сохранения и приумножения вложенных российскими инвесторами средств.

Раскол политиков и населения Молдовы на прозаподных и пророссийских также мешает в данном процессе. Эту проблему Ковалев назвал одной из самых главных барьеров в двусторонней кооперации Молдовы и России. При устранении этих проблем инвесторы будут более охотно приходить с капиталом в республику.

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