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"Утро на Sputnik'e": Как спасти экономику Молдовы – мнение российских экспертов

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Почему буксует экономическое сотрудничество РМ и РФ и возможно ли осуществить качественный прорыв в этом отношении.

Михаил Пойсик
© Sputnik / Miroslav Rotari
Пойсик: как ЕС использует Молдову в экономическом противостоянии с Россией
Расхожее мнение о том, что Россия является традиционным экономическим партнером Молдовы, больше относится к прошлому – в настоящее время товарооборот между двумя странами не демонстрирует тенденций к серьезному росту.

С чем это связано? Чем Молдова может заинтересовать российский рынок?

Об этом – в беседе с Игорем Ковалевым, первым замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, и экономистом Михаилом Делягиным.

А также – что нового в кишиневском Доме-музее А. С. Пушкина? Об этом рассказал его директор Вадим Дрелинский.

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