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Михаил Делягин.
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Делягин: именно эти препятствия мешают развитию отношений Молдовы и России

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Российский политолог заявил о существовании масштабных направлений, по которым можно было бы развивать сотрудничество двух стран, однако на этом пути встают политическая недальновидность Кишинева и геополитические предрассудки.

Утро на Sputnik’e
Делягин: именно эти препятствия мешают развитию отношений Молдовы и России

Молдавская экономика в большей степени, чем хозяйственный комплекс других государств региона Восточной Европы, может работать на Россию, поскольку именно там находятся основные рынки сбыта плодоовощной и винодельческой продукции, производимой ежегодно в республике. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Все те отрасли, которые еще не уничтожены в Молдове, вся эта продукция может найти широкий отклик на российских рынках. Приведу пример: я как-то бывал в Кишиневе и увидел на обочине под деревом грецкий орех. Подняв его, я его расколол, что вызвало удивленную реакцию у прохожих. Для россиян грецкие орехи всегда были ценностью, как и другая молдавская продукция", – сказал эксперт.

По словам собеседника, основной препоной в выстраивании более тесных двусторонних торгово-экономических отношений является часть политической элиты страны, настроенная абсолютно в русофобском духе и, более того, открыто выступающая за ликвидацию государственности в русле идеи румынского унионизма.

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Вторым препятствием в наращивании торгового оборота Молдовы и России, по мнению Делягина, являются логистические трудности. Прежде всего – необходимость транзитной транспортировки грузов через территорию Украины, где никто не может гарантировать сохранность десятков тысяч тонн фруктов и винодельческой продукции, которые еженедельно сотни фур вынуждены провозить через территорию этой страны.

Поэтому, по словам экономиста, на данном этапе сложно предположить, что Молдове удастся нарастить объем товарооборота с Российской Федерацией.

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Теги:
развитие, отношения, Россия, Молдова


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