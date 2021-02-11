Арбатова: Молдова в составе ЕС - миф для наивных или будущее

Российский политолог детально проанализировала, почему для РМ членство в Евросоюзе является практически несбыточной перспективой и почему это наднациональное геополитическое сообщество не примет нашу республику в свой состав.

Утро на Sputnik’e Арбатова: Молдова в составе ЕС - миф для наивных или будущее

В ходе социологических опросов, проводившихся молдавскими политологами в последние два года, выяснилось, что именно слова "евроинтеграция" и "реформы" стали для многих жителей республики почти бранными, ругательными.

Отчасти этому способствовали неудавшиеся реформы ради реформ, которые с потугами пытались проводить Альянс за европейскую интеграцию в своем первом составе, а также два последующих "проевропейских парламентских большинства". Ситуация привела к тому, что с 70 процентов доверия к курсу евроинтеграции в 2007 году к 2020-му эта цифра упала практически на 20 с лишним процентов.

Так все же, несмотря на громкие и обильные спичи нового президента страны о приверженности Молдовы курсу евроинтграции, есть ли реальные шансы у республики хоть когда-то претендовать на вступление в это геополитическое наднациональное сообщество? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала доктор политических наук Надежда Арбатова.

"Хочу напомнить, что Турция – член НАТО и страна – основатель Совета Европы и других международных организаций – получила статус ассоциированного члена европейских сообществ в 1964 году. Через 23 года, в 1987-м, она официально подала заявление на вступление в ЕС. И только через 12 лет, в 1999 году, получила статус страны-кандидата", – рассказала собеседница.

По словам эксперта, переговоры о реальном вступлении Турции в ЕС начались еще позже – в 2005 году, они продолжаются по сей день без всякой перспективы для этой страны стать полноправным членом сообщества. Арбатова добавила, что по своей культурной идентичности Молдова и Турция – совершенно разные государства. Наша республика является исконно-европейской, а Турция больше принадлежит в мусульманскому и азиатскому миру.

"У Евросоюза есть определенный опыт с посткоммунистическими государствами, который был не всегда успешным. ЕС стремился побыстрее вобрать в себя страны Центральной и Восточной Европы, понижая тем самым планку копенгагенских критериев, по которым рассматривается готовность стран-кандидатов на вступление в это наднациональное сообщество", – уточнила политолог.

По мнению Арбатовой, Евросоюз всячески стремился заполнить тот вакуум, который возник после распада Восточного блока, идя на уступки странам, которые еще не готовы были вступить в ЕС. Сегодня можно увидеть, что такие страны, как Польша или Венгрия, не отвечают нормам и ценностям Европейского союза.

"Теперь ЕС будет более пристально вглядываться в своих ассоциированных членов. Особенно это будет касаться стран, входящих в программу "Восточное партнерство" и подписавших Соглашение об ассоциации. Наблюдение будет вестись за внедрением политических и экономических реформ", – сказала собеседница.

Арбатова назвала еще одну проблему Молдовы на пути евроинтеграции – приднестровский вопрос. Можно возразить, что Кипр стал членом ЕС, будучи разделенным на две части. Но Евросоюз вынес урок из принятия этой республики в свой состав. Теперь на уровне значительной части политического истеблишмента ЕС есть скептики, которые будут обращать внимание на территориальную проблему Молдовы, фактическую разделенность страны и неподконтрольность Кишиневу левобережья Днестра.

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