"Утро на Sputnik'e": Евроинтеграция Молдовы и сближение с Россией – это реально

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Завотделом европейских политических исследований ИМЭМО Надежда Арбатова - о геополитическом выборе Молдовы.
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Sputnik / Мирослав Ротарь
В каком состоянии сейчас находятся отношения Молдовы и России? Возможно ли сближение двух стран и сохранение европейского вектора Молдовы? Есть ли у Молдовы шанс стать членом Евросоюза и когда?
Обо всем этом – в беседе с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богданом Безпалько и завотделом европейских политических исследований ИМЭМО Надеждой Арбатовой.
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