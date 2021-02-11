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"Утро на Sputnik'e": Евроинтеграция Молдовы и сближение с Россией – это реально

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Завотделом европейских политических исследований ИМЭМО Надежда Арбатова - о геополитическом выборе Молдовы.

Флаги Молдовы и России
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Полноценное экономическое сотрудничество Молдовы и России: что этому мешает
В каком состоянии сейчас находятся отношения Молдовы и России? Возможно ли сближение двух стран и сохранение европейского вектора Молдовы? Есть ли у Молдовы шанс стать членом Евросоюза и когда?

Обо всем этом – в беседе с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богданом Безпалько и завотделом европейских политических исследований ИМЭМО Надеждой Арбатовой.

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