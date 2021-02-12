Кожокару: как молдавским автолюбителям сохранить свои авто в гололед и холод

Эксперт дал ряд советов владельцам машин, которые уберегут их "стальных коней" от аварий и поломок в непростых метеоусловиях.

Утро на Sputnik’e Кожокару: как молдавским автолюбителям сохранить свои авто в гололед и холод

Молдавские синоптики объявили "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды. Предупреждение будет действовать до 17 февраля. Ожидаются снег, мороз и сильный ветер. Прогнозируется минимум в -23 градуса по Цельсию – значение, которое этой зимой еще ни разу не регистрировалось в Молдове. По его словам, зимы с температурами до -20 градусов наблюдаются в республике раз в два-три года.

Как сохранить автомобиль при таких экстремальных для Молдовы морозах? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik дал председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару.

"Выезжая в дорогу, необходимо запастись топливом для машины. Если вдруг где-то придется буксовать, ждать помощи, чтобы мотор работал в нормальном формате. Кроме того, желательно перед выездом зарядить мобильный телефон, и чтобы он был с необходимым количеством переговорных минут", – отметил собеседник. © Sputnik / Miroslav Rotari Кишинев не будет ограничивать передвижение автомобилей приднестровцев

По его словам, водителям необходимо оснастить автомобиль зимней резиной, если они еще этого не сделали. Рекомендация такова – зимние автошины желательно накачивать воздухом на 0,1–0,2 атмосферы ниже от номинала по той простой причине, что в этом случае несколько спущенные колеса более уверенно "держат" зимнюю дорогу. Пятно контакта в этом случае больше, и машина более устойчиво себя ведет на скользкой дороге.

"Перед тем как завести автомобиль утром, масло должно быть соответствующим – не сильно густым, чтобы оно быстрее разогревалось и циркулировало", - посоветовал эксперт.

Машину нужно держать в чистом состоянии – перед поездкой, конечно, почистить автомобиль от ночных заносов снега, освободить ото льда лобовые и не только стекла. Чем больше и лучше водитель видит, тем безопаснее он себя чувствует. Держать в чистом состоянии нужно и сигналы поворотов, фары, номерные знаки.

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