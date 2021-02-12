09:13 12 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.21
  • USD17.49
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.63
Поиск
Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": война ларькам в Кишиневе – благо или рост безработицы

Получить короткую ссылку
70 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/0c/33597990.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210212/33597764/Utro-na-Sputnike-voyna-larkam-v-Kishineve-blago-ili-rost-bezrabotitsy.html

Преобразование столицы и борьба с ларьками и "будками" должна идти параллельно с введением новых видов торговли.

Не увеличится ли безработица в связи с закрытием "алиментар"? Что ждет их продавцов? А также – как безопасно ездить при нынешней погоде. Обо всем этом ведущий программы побеседовал с экономистом Виорелом Гырбу и главой Союза автоводителей республики Молдова Олегом Кожокару.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Покрытая льдом статуя на Трафальгарской площади в Лондоне.
Фото: Застывшие во льду - погодные аномалии в разных странах
В Молдову приходит настоящая зима.
Видео: На Молдову надвигаются морозы до -23: о чем предупреждают синоптики
Раду Албот
Достижения Раду Албота на турнирах Большого шлема


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться