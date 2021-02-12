"Утро на Sputnik'e": война ларькам в Кишиневе – благо или рост безработицы

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Преобразование столицы и борьба с ларьками и "будками" должна идти параллельно с введением новых видов торговли.
Не увеличится ли безработица в связи с закрытием "алиментар"? Что ждет их продавцов? А также – как безопасно ездить при нынешней погоде. Обо всем этом ведущий программы побеседовал с экономистом Виорелом Гырбу и главой Союза автоводителей республики Молдова Олегом Кожокару.
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