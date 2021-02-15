Гырбу: куда деваться сотрудникам закрытых "алиментар" в Кишиневе

В молдавской столице объявили войну небольшим продовольственным ларькам – их сносят, а тысячи продавцов остаются без работы и средств к существованию.

Утро на Sputnik’e Гырбу: куда деваться сотрудникам закрытых "алиментар" в Кишиневе

В рамках преобразования общего визуального облика молдавской столицы в Кишиневе начали повсеместно сносить ларьки, которые на протяжении длительного времени располагались по обочинам дорог, во дворах многоквартирных жилых домов и реализовывали гражданам продукты питания.

Оправдана ли такая мера, учитывая рост числа безработных в городе? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Механизм компенсаций для людей, оставшихся без работы, со стороны столичной администрации не должен быть применен. Такие ларьки не были выгодны для бюджета города: там были слишком большие затраты на найм рабочей силы, а налоги – не очень", – сказал собеседник.

По словам Гырбу, и с эстетической точки зрения такие продуктовые ларьки уродовали общий облик города и создавали слегка антисоциальную атмосферу в нем. Во многих таких торговых точках продавались спиртные напитки, которые любители острых алкогольных ощущений распивали прямо на месте, рядом с таким ларьком. Как следствие – там появлялись груды мусора.

"Я лично не всегда был рад, что такого рода коммерческое предприятие действует у меня во дворе. Это пространство должно быть предназначено для других целей – там должны гулять дети, люди отдыхать на скамейках. Поэтому, я думаю, примэрия не должна оплачивать компенсации владельцам таких торговых точек", – добавил Гырбу.

Эксперт подытожил: администрация города должна стимулировать создание в Кишиневе новых рабочих мест, но другим образом, не в точечной микроторговле.

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