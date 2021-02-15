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Алла Токарчук.
© Sputnik / Mihai Caraus

Токарчук: ожидать ли "молдавскую мутацию" коронавируса

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (113)
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Пока в нашей республике никак не начнется массовая иммунизация от обычного штамма COVID-19, а вопрос о поставках вакцин остается открытым, в мире возникла другая угроза - изменения патогена, которые могут происходить в организме человека.

Утро на Sputnik’e
Токарчук: будет ли коронавирус мутировать в организмах граждан Молдовы

На фоне массовой вакцинации населения в большинстве стран Европы возникает еще одна серьезная проблема: коронавирус мутирует, а иммунизация может стать неэффективной, поскольку новые штаммы к существующим препаратам становятся все более устойчивыми.

В Молдове пока не вакцинируют нормально даже от известной разновидности COVID-19. Стоит ли опасаться гражданам страны, что в республике обнаружатся новые штаммы, действие которых в организме человека сложно предугадать? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала эксперт в области эпидемиологии Алла Токарчук.

"Коронавирус мутирует в организме человека, он пытается приспособиться. Человеческий организм - именно та среда, в которой происходят такие изменения. Другой вопрос состоит в том, что человек может быть носителем такого мутировавшего штамма, не зная об этом", – сказала собеседница.

По словам специалиста, в случае с COVID-19 может в итоге произойти то, что многие люди станут постоянными носителями этого вируса, подобно тому, как значительная часть населения постоянно страдает от герпеса, являясь переносчиком этой инфекции.

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© Fotolia / Sommai
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"Пока сложно сказать, как поведет себя коронавирус в дальнейшем, поскольку он живет с человечеством пока лишь один год. Одна небольшая мутация в Бразилии привела к тому, что в одном из городов население массово болеет и умирает, ситуация дошла до того, что не хватает гробов для захоронения погибших", – добавила Токарчук.

Она посоветовала не списывать со счетов массовую вакцинацию населения страны от коронавируса, поскольку коллективный иммунитет к COVID-19 позволит смягчить эпидемиологическую ситуацию, станет первым шагом к дальнейшей и полной победе над этой угрозой.

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (113)

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Теги:
Молдова, мутации, коронавирус


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