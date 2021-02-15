Токарчук: ожидать ли "молдавскую мутацию" коронавируса

Пока в нашей республике никак не начнется массовая иммунизация от обычного штамма COVID-19, а вопрос о поставках вакцин остается открытым, в мире возникла другая угроза - изменения патогена, которые могут происходить в организме человека.

Утро на Sputnik’e Токарчук: будет ли коронавирус мутировать в организмах граждан Молдовы

На фоне массовой вакцинации населения в большинстве стран Европы возникает еще одна серьезная проблема: коронавирус мутирует, а иммунизация может стать неэффективной, поскольку новые штаммы к существующим препаратам становятся все более устойчивыми.

В Молдове пока не вакцинируют нормально даже от известной разновидности COVID-19. Стоит ли опасаться гражданам страны, что в республике обнаружатся новые штаммы, действие которых в организме человека сложно предугадать? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала эксперт в области эпидемиологии Алла Токарчук.

"Коронавирус мутирует в организме человека, он пытается приспособиться. Человеческий организм - именно та среда, в которой происходят такие изменения. Другой вопрос состоит в том, что человек может быть носителем такого мутировавшего штамма, не зная об этом", – сказала собеседница.

По словам специалиста, в случае с COVID-19 может в итоге произойти то, что многие люди станут постоянными носителями этого вируса, подобно тому, как значительная часть населения постоянно страдает от герпеса, являясь переносчиком этой инфекции.

"Пока сложно сказать, как поведет себя коронавирус в дальнейшем, поскольку он живет с человечеством пока лишь один год. Одна небольшая мутация в Бразилии привела к тому, что в одном из городов население массово болеет и умирает, ситуация дошла до того, что не хватает гробов для захоронения погибших", – добавила Токарчук.

Она посоветовала не списывать со счетов массовую вакцинацию населения страны от коронавируса, поскольку коллективный иммунитет к COVID-19 позволит смягчить эпидемиологическую ситуацию, станет первым шагом к дальнейшей и полной победе над этой угрозой.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova