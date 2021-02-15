"Утро на Sputnik'e": выбор Майи Санду и станет ли COVID-19 хронической болезнью

Обсуждение стратегий политической борьбы в Молдове и последних новостей, связанных с коронавирусной инфекцией нового типа.

Как поступит президент Молдовы Майя Санду в той политической ситуации, которую сама же и создала?

Сможет ли она обыграть экс-президента Игоря Додона в стратегии и тактике? Какие пути выхода есть из создавшегося политического кризиса?

Обо всем этом поговорим с политологом Сергеем Манастырлы.

А также – может ли коронавирусная инфекция стать хроническим заболеванием. Об этом - в беседе с экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук.

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