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Сергей Манастырлы
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Манастырлы: действия Санду и возможность досрочных выборов в Молдове

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Sputnik Молдова
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Главной интригой в связи с затянувшимся политическим кризисом в Молдове станет решение Конституционного суда, запрос в который отправили парламентарии-социалисты, не согласные с решением Санду повторно выдвинуть кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра.

Утро на Sputnik’e
Манастырлы: действия Санду и возможность досрочных выборов в Молдове

Впервые за долгие годы в верхах молдавской власти сложилась настолько непростая ситуация, когда новый президент страны, вопреки положениям Конституции, решила противопоставить личные политические амбиции букве закона. С одной стороны, в парламенте составлено формализованное большинство, которое выдвинуло кандидатом в премьер-министры Марианну Дурлештяну, с другой – существует Конституционный суд, который, как утверждают многие отечественные эксперты в области права, подвержен прямому политическому влиянию. 

Как дальше будет развиваться сложная ситуация в кулуарах молдавской власти? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Сергей Манастырлы.

"Однозначно, что в этой ситуации Санду решит пойти до конца, поскольку она добивается своей главной цели – проведения досрочных парламентских выборов. Другой целью Санду является массированная дискредитация тех политиков, которые ей противостоят", – заявил собеседник.

По словам эксперта, принципиальной задачей Санду является демонстрация того, что ее вряд ли кто-то сможет принудить выдвигать Мариану Дурлештяну кандидатом в премьер-министры. Главный политический козырь Санду уже очевиден, она будет непрерывно обвинять своих оппонентов в сотрудничестве с олигархами.

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© Sputnik / Rodion Proca
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"Санду будет все это делать с нацеленностью на возможные досрочные парламентские выборы", – резюмировал Манастырлы.

Глава фракции Партии социалистов Республики Молдова Корнелиу Фуркулицэ в четверг сообщил о создании парламентского большинства для выдвижения Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра. В состав большинства вошли 54 депутата от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova.

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Теги:
политика, Майя Санду, Молдова, досрочные выборы


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