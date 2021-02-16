Манастырлы: действия Санду и возможность досрочных выборов в Молдове

Главной интригой в связи с затянувшимся политическим кризисом в Молдове станет решение Конституционного суда, запрос в который отправили парламентарии-социалисты, не согласные с решением Санду повторно выдвинуть кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра.

Утро на Sputnik’e Манастырлы: действия Санду и возможность досрочных выборов в Молдове

Впервые за долгие годы в верхах молдавской власти сложилась настолько непростая ситуация, когда новый президент страны, вопреки положениям Конституции, решила противопоставить личные политические амбиции букве закона. С одной стороны, в парламенте составлено формализованное большинство, которое выдвинуло кандидатом в премьер-министры Марианну Дурлештяну, с другой – существует Конституционный суд, который, как утверждают многие отечественные эксперты в области права, подвержен прямому политическому влиянию.

Как дальше будет развиваться сложная ситуация в кулуарах молдавской власти? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Сергей Манастырлы.

"Однозначно, что в этой ситуации Санду решит пойти до конца, поскольку она добивается своей главной цели – проведения досрочных парламентских выборов. Другой целью Санду является массированная дискредитация тех политиков, которые ей противостоят", – заявил собеседник.

По словам эксперта, принципиальной задачей Санду является демонстрация того, что ее вряд ли кто-то сможет принудить выдвигать Мариану Дурлештяну кандидатом в премьер-министры. Главный политический козырь Санду уже очевиден, она будет непрерывно обвинять своих оппонентов в сотрудничестве с олигархами.

"Санду будет все это делать с нацеленностью на возможные досрочные парламентские выборы", – резюмировал Манастырлы.

Глава фракции Партии социалистов Республики Молдова Корнелиу Фуркулицэ в четверг сообщил о создании парламентского большинства для выдвижения Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра. В состав большинства вошли 54 депутата от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova