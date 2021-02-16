"Утро на Sputnik'e": что не так с молдавским вином – мнение российских экспертов

Будет ли молдавское вино популярно в РФ как в прошлые времена, и от чего это зависит, ответят Леонид Попович и Денис Руденко

Правда ли, что россияне плохо разбираются в вине и предпочитают крепленые и сладкие напитки?

Почему грузинское вино продается во всех российских магазинах, а молдавское – нет?

Как менялись винные предпочтения россиян?

Может ли День вина в Молдове стать днем притяжения российских туристов?

Обо всем этом - в беседе с президентом Союза виноградарей и виноделов России Леонидом Поповичем и ведущим российским винным экспертом и критиком, преподавателем школы сомелье Денисом Руденко.

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