Протоиерей кишиневского храма: можно ли спастись, совершая благие дела

Ежегодно, 17 февраля, в мире отмечается День спонтанного проявления доброты. Обозреватель Sputnik Молдова поинтересовался у священнослужителя: насколько совершение добрых поступков по отношению к другим делает человека и общество лучше.

Утро на Sputnik’e Шинкарь: можно ли в Молдове спастись, совершая добро

Главное – нужно стараться быть добрым ко всем. Если человек ожидает благодарности за свои деяния, это не может считаться истинной добротой – такова смысловая наполненность этой даты.

Большинство граждан Молдовы являются православными христианами, которые априори должны совершать положительные поступки. Является ли постоянное совершение добрых дел залогом спасения человеческой души? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал протоиерей Храма Святого Георгия Виталий Шинкарь.

"Христианский подход состоит в том, что дела ничего не решают, человек, в принципе, должен творить добро. Оно должно проявляться совершенно естественным образом. Как можно хвалить человека за естественные вещи? Поэтому спасение души заключается в милости Божией", – заявил собеседник.

По словам эксперта, добрые дела всегда остаются в людской памяти, поэтому всегда надо нацеливать себя на преодоление собственных немощей и нежелания, чтобы сделать чью-то жизнь пусть на миг лучше и светлее.

"Вся человеческая жизнь должна быть бесконечным воспитательным процессом, когда надо отказывать себе в возможности творить зло и понуждать себя творить добро", – добавил священник.

Шинкарь также посоветовал не ждать, что Всевышний возблагодарит человека, творящего добро, каким-то земным благом. Просто человек должен запомнить: творить добро - его святая обязанность.

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