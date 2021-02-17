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Александр Муравский.
© Sputnik / Rodion Proca

Муравский: чьей победой завершится нынешний политический кризис в Молдове

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Sputnik Молдова
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На фоне обостренного противостояние между парламентом и президентом Молдовы многие граждане с интересом наблюдают: кто же из них возьмет верх в этой схватке в верхах власти?

Утро на Sputnik’e
Муравский: чьей победой завершится нынешний политический кризис в Молдове

Такого острого политического кризиса в республике не было за все неполные 30 лет ее независимости. Конечно, возникали напряженные периоды, но до такого хаоса, как в первые месяцы 2021-го, ситуация не доходила. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экс-министр экономики, бывший вице-премьер Александр Муравский.

"В последний раз подобная ситуация складывалась в 2000 году, когда президент Петр Лучинский никак не мог достигнуть взаимопонимания с парламентом. Именно тогда и изменили Конституцию, а Молдова перешла от всенародной процедуры избрания главы государства к парламентской", – вспомнил собеседник.

По словам эксперта, в худшем положении в сложившейся ситуации находятся не противоборствующие стороны, а страна и люди. В этой схватке победителей практически не будет или, вернее сказать, это будет пиррова победа. Проблема заключается в том, что вражда молдавских политиков уже зашла так далеко, что видны абсолютно непримиримые противоречия.

Парламент
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"До тех пор, пока у какой-то силы, а лучше всего у обеих, не хватит ума для того, чтобы встретиться и, стиснув зубы, начать переговоры о выходе из политического кризиса, что даст возможность выйти из пандемического и экономического кризиса, – ничего не получится", – сказал собеседник.

Он обратил внимание на то, что пока видно лишь беспредельное тщеславие. В этой ситуации речь идет о президенте, которая, закусив удила, готова разрушить все только для того, чтобы удовлетворить свои амбиции, считает Муравский. А переступать через них, по мнению аналитика, довольно сложно.

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Теги:
завершение, кризис, Молдова, политика


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