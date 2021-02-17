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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": президент vs парламент – кто кого?

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Чьей победой закончится очередной политический кризис в Молдове, и кто проигрывает уже сейчас – мнение эксперта.

Является ли нынешний политический кризис чем-то уникальным для Молдовы?

Николай Осмокеску
© Sputnik / Rodion Proca
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Когда еще в истории страны случалось противостояние президента и парламента?

У кого сейчас больше шансов одержать победу?

Обо всем этом – в беседе с экс-вице-премьером Молдовы Александром Муравским.

А также: 17 февраля – день спонтанного проявления доброты. Что мешает нашим гражданам быть по-настоящему добрыми? Выясним у протоиерея Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталия Шинкаря и психолога Елены Ковалевой. 

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