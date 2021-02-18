10:25 18 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.39
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": нужна ли на самом деле России молдавская продукция

Получить короткую ссылку
185 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/12/33677981.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210218/33676682/utro-na-sputnike-nuzhna-li-na-samom-dele-russia-moldavskaya-produktsiya.html

Известные российские экономические эксперты рассуждают о возможностях экономического сближения Молдовы и России.

Россия как стратегический экономический партнер Молдовы – возможная реальность, миф или предвыборные обещания пророссийских политиков Молдовы?

Вино. Иллюстративное фото
© Sputnik / Виталий Аньков
Красное и белое: что думают в России о молдавском вине

Нужна ли России молдавская продукция? Чем мы интересны российскому рынку, кроме вина и фруктов?

На связи Денис Мельник – кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки ВШЭ и Сергей Бодрунов – профессор, президент Вольного экономического общества России, доктор экономических наук, профессор, эксперт Российской академии наук, почетный доктор РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Как писал Чехов: Поймать судака – это выше и слаще любви!.
Фото: Десятки рыбаков на льду озера Гидигич
Жилищный вопрос: почему Дональда Трампа хотят выселить из “Мар-а-Лаго”
Видео: Жилищный вопрос для экс-президента: почему хотят выселить Дональда Трампа
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться