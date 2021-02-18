"Утро на Sputnik'e": нужна ли на самом деле России молдавская продукция

Известные российские экономические эксперты рассуждают о возможностях экономического сближения Молдовы и России.

Россия как стратегический экономический партнер Молдовы – возможная реальность, миф или предвыборные обещания пророссийских политиков Молдовы?

Нужна ли России молдавская продукция? Чем мы интересны российскому рынку, кроме вина и фруктов?

На связи Денис Мельник – кандидат экономических наук, доцент, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки ВШЭ и Сергей Бодрунов – профессор, президент Вольного экономического общества России, доктор экономических наук, профессор, эксперт Российской академии наук, почетный доктор РЭУ имени Г. В. Плеханова.

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