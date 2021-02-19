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Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
© Sputnik / Александр Натрускин

Сивков: Молдова может стать жертвой ядерных "разборок" Запада и России

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210219/33688224/moldova-mozhet-stat-zhertvoy-yadernykh-razborok.html

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков предположил, каким образом территория нашей республики пострадает в случае гипотетического применения ядерных вооружений ведущими державами мира.

Утро на Sputnik’e
Сивков: Молдова может стать жертвой ядерных "разборок" Запада и России

В последние два десятилетия Молдова так или иначе "заигрывала" с НАТО, проводя совместные гуманитарные миссии, а также позволив Североатлантическому альянсу открыть свое представительство в Кишиневе. И все это притом, что Молдова по Конституции является нейтральной страной, которая не может примыкать к каким-либо военно-политическим блокам и организациям.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В недавнем заявлении администрации США вскользь прозвучало мнение о том, что в заокеанском государстве рассматривают возможность противостояния на уровне ядерного оружия с Россией и Китайской Народной Республикой. НАТО наращивает свое присутствие у границ постсоветских государств. Прежде всего - на границах с Украиной и Молдовой. В случае с нашей республикой речь идет о размещении системы американских ПРО на румынской базе в Девеселу.

Как пострадает территория Молдовы в случае горячей фазы ядерного противостояния ведущих мировых держав? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

"Будет ли полезно сотрудничество Молдовы с НАТО или нет? Отвечать следует, исходя из целей, которые преследует республика в этом процессе. НАТО Молдове безопасность не обеспечит. Пятый параграф устава НАТО говорит о том, что этот альянс не вступится за страну, не входящую в его состав, в случае реального военного противостояния", - сказал эксперт.

По словам собеседника, для НАТО территории Молдовы и Украины интересны лишь как плацдарм для действий против России. А учитывая тот факт, что в США рассматривают вариант применения против России и Китая ядерного тактического оружия малой мощности, которое будет использовано потенциальным противником по базам НАТО на территории третьих стран, в данном случае Румынии и Польши, страшно представить себе, что будет с Молдовой, случись ракетный удар по базе Североатлантического альянса, расположенной в румынском Девеселу.

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Теги:
противостояние, Молдова, Россия, Запад, ядерное оружие


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