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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": "затащат" ли Молдову в НАТО

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210219/33690795/utro-na-sputnike-zataschat-li-moldovu-v-nato.html

Российские военные эксперты расскажут о том, существует ли вероятность вступления Молдовы в блок НАТО.

Является ли НАТО оборонительным блоком?

Направлена ли деятельность Североатлантического альянса против России?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Столтенберг: НАТО значительно усилилось на восточном направлении

Почему РФ не вступила в НАТО 20 лет назад?

Насколько далеко может зайти сотрудничество НАТО и Молдовы и в чем плюсы и минусы этого сотрудничества?

Может ли Молдова оказаться в составе НАТО?

Обо всем этом - в беседе с директором Центра стратегической конъюнктуры Иваном Коноваловым и доктором военных наук, председателем Союза геополитиков Константином Сивковым.

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