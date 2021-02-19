"Утро на Sputnik'e": "затащат" ли Молдову в НАТО

Является ли НАТО оборонительным блоком?
Направлена ли деятельность Североатлантического альянса против России?
Почему РФ не вступила в НАТО 20 лет назад?
Насколько далеко может зайти сотрудничество НАТО и Молдовы и в чем плюсы и минусы этого сотрудничества?
Может ли Молдова оказаться в составе НАТО?
Обо всем этом - в беседе с директором Центра стратегической конъюнктуры Иваном Коноваловым и доктором военных наук, председателем Союза геополитиков Константином Сивковым.
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