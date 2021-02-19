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Денис Руденко
© Photo : Школа сомелье WineJet

Руденко: как молдавские вина завоевывают рынок и сердца россиян

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Sputnik Молдова
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Будет ли молдавское вино популярно в РФ, как в прошлые времена, и от чего это зависит - ответ дал известный российский эксперт и сомелье.

Утро на Sputnik’e
Руденко: как молдавские вина завоевывают рынок и сердца россиян

Молдавские производители предпринимают аккуратные попытки завоевать российский рынок. Первая из них была совершена на прошлой неделе в Москве – дегустацию молдавских вин организовали отечественные винодельческие компании. Об этом в комментарии студии Sputnik Молдова заявил ведущий российский винный эксперт и критик, преподаватель школы сомелье Денис Руденко.

"Такая попытка сделана. Отзывы, конечно, положительные. Качество вина абсолютно новое, на более высоком уровне. Я считаю ее очень важной", – сказал Руденко.
Виноград и вино
© Sputnik / Алексей Куденко
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По словам специалиста, многие сорта молдавских марочных вин, которые были представлены на дегустации в одном из ресторанов в самом центре Москвы, приятно удивили взыскательных специалистов. На дегустации присутствовали директора самых известных и прославленных в Молдове винодельческих заводов.

"Презентация и дегустация молдавских вин привлекла большое количество представителей российской прессы, профильных изданий, которые пишут о виноделии в РФ. Отзывы о качестве вин из Молдовы по итогам презентации были весьма положительные, эти напитки удалось представить с новой, качественной позиции", - добавил сомелье.

На следующий день после представления молдавских марочных вин компании-производители из нашей республики провели мастер-класс для членов российской ассоциации сомелье.

Руденко назвал мероприятия, прошедшие в Москве, важными, поскольку представители коммерческих сетей заявляют сегодня о том, что молдавское вино необходимо более активно продавать. Та память, которая оставалась у россиян о молдавских винах с советских времен, в значительной степени утеряна. А напитки из нашей страны нуждаются в ребрендинге на российском рынке и популяризации среди рядовых покупателей.

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Теги:
Россия, рынок, Молдова, вино


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