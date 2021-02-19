Руденко: как молдавские вина завоевывают рынок и сердца россиян

Будет ли молдавское вино популярно в РФ, как в прошлые времена, и от чего это зависит - ответ дал известный российский эксперт и сомелье.

Утро на Sputnik’e Руденко: как молдавские вина завоевывают рынок и сердца россиян

Молдавские производители предпринимают аккуратные попытки завоевать российский рынок. Первая из них была совершена на прошлой неделе в Москве – дегустацию молдавских вин организовали отечественные винодельческие компании. Об этом в комментарии студии Sputnik Молдова заявил ведущий российский винный эксперт и критик, преподаватель школы сомелье Денис Руденко.

"Такая попытка сделана. Отзывы, конечно, положительные. Качество вина абсолютно новое, на более высоком уровне. Я считаю ее очень важной", – сказал Руденко. © Sputnik / Алексей Куденко Почему местные вина порой дороже импортных

По словам специалиста, многие сорта молдавских марочных вин, которые были представлены на дегустации в одном из ресторанов в самом центре Москвы, приятно удивили взыскательных специалистов. На дегустации присутствовали директора самых известных и прославленных в Молдове винодельческих заводов.

"Презентация и дегустация молдавских вин привлекла большое количество представителей российской прессы, профильных изданий, которые пишут о виноделии в РФ. Отзывы о качестве вин из Молдовы по итогам презентации были весьма положительные, эти напитки удалось представить с новой, качественной позиции", - добавил сомелье.

На следующий день после представления молдавских марочных вин компании-производители из нашей республики провели мастер-класс для членов российской ассоциации сомелье.

Руденко назвал мероприятия, прошедшие в Москве, важными, поскольку представители коммерческих сетей заявляют сегодня о том, что молдавское вино необходимо более активно продавать. Та память, которая оставалась у россиян о молдавских винах с советских времен, в значительной степени утеряна. А напитки из нашей страны нуждаются в ребрендинге на российском рынке и популяризации среди рядовых покупателей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova