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Иван Коновалов
© Photo : provided by Ivan Konovalov

Коновалов: угроза с Запада, или Почему Молдова никогда не вступит в НАТО

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
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Военный эксперт проанализировал попытки некоторых молдавских политиков сблизить республику с Североатлантическим альянсом, несмотря на нейтральный статус страны, закрепленный в Конституции.

Утро на Sputnik’e
Коновалов: угроза с Запада, или Почему Молдова никогда не вступит в НАТО

В последние два десятилетия прозападные молдавские политики старались сделать многое для того, чтобы сблизить республику со структурами НАТО. Это касается и проведения совместных учений Национальной армии с подразделениями Североатлантического альянса в рамках гуманитарных миссий, и открытия офиса этого военно-политического блока в Кишиневе. И все это происходило вопреки Конституции, в которой четко сказано, что Молдова является нейтральным в военном плане государством.

К чему приведут дальнейшие заигрывания некоторых прозападных молдавских политиков с НАТО? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

"Есть объективные причины, по которым Молдова никогда не сможет вступить в НАТО. Существует приднестровский вопрос, механизмов решения которого на Западе не видят, предпочитая оставлять все так, как есть. Да и политическая ситуация в Молдове в последние годы такова, что она для натовских структур не представляется стабильной", – заявил собеседник.

По словам Коновалова, для Североатлантического альянса понимание стабильности крайне важно и является одним из основных критериев присоединения страны к НАТО. Даже если бы прозападные политики и хотели сближения республики с НАТО, у них бы не получилось это сделать чисто политически – для изменения нейтрального статуса в Конституции вряд ли найдется две трети депутатов парламента, а также вряд ли удастся решить в обозримой перспективе вопрос приднестровского урегулирования.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Что касается сотрудничества с НАТО, оно будет развиваться: мы видим передачу военной техники молдавской армии, присутствие военных инструкторов Североатлантического альянса в Молдове", – добавил собеседник.

Однако прозападные политики в Молдове тщетно рассчитывают на реальную помощь НАТО в случае гипотетически возможного конфликта в регионе. В подобных условиях Североатлантический альянс просто "умоет руки" и не будет вмешиваться во внутренние дела таких стран, как Молдова и Украина, уверен эксперт.

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Теги:
перспективы, вступление, НАТО, Молдова


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