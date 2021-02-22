Брутер: изменений к лучшему в Молдове скоро ждать не стоит, и вот почему

Эксперт проанализировал, почему изменения в социально-политической жизни республики практически не предвидятся, и аргументировал свою позицию.

Утро на Sputnik’e Брутер: изменений к лучшему в Молдове скоро ждать не стоит, и вот почему

Граждане Молдовы в течение почти трех десятилетий независимости страны всегда действуют по принципу "я сам обманываться рад", когда идут на очередные выборы в надежде, что ну хоть сейчас что-то изменится к лучшему. Как показывает многолетняя практика, "светлое будущее" все никак не наступает, а обещания политиков тают через несколько месяцев после последнего электорального тура. Следует напомнить, что самый недавний из них завершился осенью 2020 года, когда победу в президентской гонке одержала Майя Санду, которая изначально позиционировала себя как прозападный политик.

Почему ожидания граждан страны на лучшую жизнь в республике всегда оказываются тщетными? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт Института гуманитарно-политических исследований (РФ) Владимир Брутер.

"Хорошее будущее граждан Молдовы ждет лишь в том случае, если они сами смогут повлиять на развитие ситуации в стране. Я всегда говорил о том, что молдаване должны взять ответственность за свою страну. Пока эту ответственность берет на себя коллективный Запад, хорошего будущего ждать не придется", – заявил эксперт.

Коллективный Запад может быть не всегда един в своих мнениях по развитию ситуации в постсоветских странах, входящих в программу "Восточное партнерство", добавил Брутер. В качестве аргумента эксперт привел ситуацию 2015 года, когда в стране была создана очередная правящая коалиция. Причем структуры ЕС тогда настаивали на сколачивании правительства, созданного очередным альянсом за европейскую интеграцию, а Вашингтон предпочел продиктовать Кишиневу необходимость создания кабмина во главе с Кириллом Габуричем, команду которого можно назвать скорее технократической, нежели политически мотивированной партиями.

"Это было 6 лет назад. Сейчас подобная ситуация в республике повторяется. Для США важно, чтобы в Молдове была некая стабильность, а для Европы главное - чтобы немецко-румынские интересы доминировали в республике", – резюмировал Брутер.

Граждане страны в течение нескольких месяцев наблюдают за затянувшимся внутриполитическим кризисом. Обострился он в середине февраля, когда парламентская коалиция выдвинула на утверждение президенту кандидатом в премьер-министры Марианну Дурлештяну, а президент Майя Санду не подчинилась воле парламентариев и решила вторично предложить на этот высокий государственный пост Наталью Гаврилицу. Депутаты ПСРМ оспорили такой шаг Санду в Конституционном суде. КС вынесет свой вердикт по этому запросу во вторник, 23 февраля.

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