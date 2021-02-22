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Юрий Кротенко
© Sputnik / Miroslav Rotari

Кротенко: выживет ли туризм в Молдове либо эта отрасль умрет

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Sputnik Молдова
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Экономический аналитик, эксперт по туризму Юрий Кротенко проанализировал основные препятствия, которые мешают развитию этой отрасли, а также назвал пути выхода из кризиса в сложный год пандемии коронавируса.

Утро на Sputnik’e
Кротенко: выживет ли туризм в Молдове, либо эта отрасль умрет

Туризм является многоотраслевым сектором в Молдове и в мире, поскольку включает в себя вопросы логистики, транспортные услуги, работу отелей и сельских гостевых пансионов, организацию питания и развлечений отдыхающих. Об этом Юрий Кротенко заявил в эфире студии Sputnik Молдова.

"Если говорить о выездном туризме для граждан Молдовы, рассматривая вопросы работы авиационного транспорта, то на международной арене произошли серьезные падения в этом секторе. Пандемия колоссально ударила по доходам как молдавских, так и зарубежных турфирм и компаний", - отметил собеседник.
Аэропорт. Иллюстративное фото
© Sputnik / Igor Russak
Отдельный вид туризма в Молдове: за этим приезжают люди со всего мира

По словам эксперта, всю тяжесть ситуации можно увидеть, анализируя резкое сокращение численности туристов, как выезжающих из Молдовы за рубеж, так и иностранцев, прибывающих полюбоваться красотами республики. Если же рассматривать падение туристического потока в мире за весь 2020 год, то он сократился практически на 880 миллионов человек.

"По доходам в мире туристическая отрасль потеряла от 900 миллиардов до 1 триллиона 200 миллиардов долларов. Это колоссальное падение. 2021 год не принес позитивных изменений - около 120 миллионов сотрудников туристической отрасли в мире балансируют на грани увольнения", - добавил собеседник.

Кротенко подчеркивает: все зависит от того, как быстро эта отрасль будет способна восстановиться после пандемии коронавируса, а компенсировать такие убытки будет крайне сложно.

На фоне общемировой туристической ситуации молдавская отрасль не находится в таком удручающем положении. За 9 последних месяцев прошлого года отечественная туриндустрия потеряла всего 50 процентов от былых доходов и турпотока, в то время как на мировом уровне эти показатели составляли до 90-95 процентов. Пандемия коронавируса способствовала тому, чтобы сами граждане Молдовы путешествовали по республике, вновь открывая для себя и своих близких все ее достопримечательности.

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Теги:
туротрасль, отрасль, Молдова, туризм


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