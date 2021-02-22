"Утро на Sputnik'e": что решит Конституционный суд и смерть туризма

На чью сторону встанет молдавский КС и как это скажется на разрешении политического кризиса в стране.

Виден ли свет в конце тоннеля молдавской политики?

Будет ли создано правительство или нас ждут досрочные выборы? Произойдет ли переформатирование молдавской политической реальности?

А также – что ждет мировой туризм на фоне пандемии?

Обо всем этом - в беседе с политологом Владимиром Брутером и профессором, экономистом Юрием Кротенко.

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