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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": что решит Конституционный суд и смерть туризма

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https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210222/33722580/utro-na-sputnike-chto-reshit-konstitutsionnyy-sud-i-smert-turizma.html

На чью сторону встанет молдавский КС и как это скажется на разрешении политического кризиса в стране.

Виден ли свет в конце тоннеля молдавской политики?

Флаг Молдовы перед зданием парламента страны.
© Sputnik / Mihai Caraus
Новый виток политического кризиса в Молдове: какие сюрпризы ждут страну

Будет ли создано правительство или нас ждут досрочные выборы? Произойдет ли переформатирование молдавской политической реальности?

А также – что ждет мировой туризм на фоне пандемии?

Обо всем этом - в беседе с политологом Владимиром Брутером и профессором, экономистом Юрием Кротенко. 

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