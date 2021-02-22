"Утро на Sputnik'e": что решит Конституционный суд и смерть туризма

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Сергей Цуркану. Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210222/33722580/utro-na-sputnike-chto-reshit-konstitutsionnyy-sud-i-smert-turizma.html
На чью сторону встанет молдавский КС и как это скажется на разрешении политического кризиса в стране.
Виден ли свет в конце тоннеля молдавской политики?
Будет ли создано правительство или нас ждут досрочные выборы? Произойдет ли переформатирование молдавской политической реальности?
А также – что ждет мировой туризм на фоне пандемии?
Обо всем этом - в беседе с политологом Владимиром Брутером и профессором, экономистом Юрием Кротенко.
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