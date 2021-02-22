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Денис Мельник-Кандидат экономических наук, доцент департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ
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Мельник: как выстроить экономический мост между Молдовой и Россией

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Эксперт проанализировал, как популяризировать молдавскую плодоовощную и винодельческую продукцию на рынках РФ.

Утро на Sputnik’e
Мельник: как выстроить экономический мост между Молдовой и Россией

Многие эксперты сегодня сходятся во мнении, что молдавская продукция уже не так пользуется спросом в Российской Федерации. Этому есть объяснение: с советских времен качество продукции из Молдовы позабылось, а серьезного ее продвижения на российских рынках не наблюдается.В частности, это касается и виноделия.

Но, несмотря на объемное производство собственных вин в России, место для молдавской продукции всегда остается.

Есть ли потенциал для развития торгово-экономического взаимодействия Молдовы и России? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал кандидат экономических наук, доцент, замруководителя Центра истории и методологии экономической науки ВШЭ Денис Мельник.

"Ключ к развитию этого потенциала - на стороне Молдовы, поскольку здесь все упирается в возможности экономики республики. Со стороны России есть емкий рынок на все традиционные продукты экспорта, которые поступают из Молдовы", - заявил собеседник.
Онлайн покупки
© CC0 / Pixabay / Tumisu
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С учетом санкций, которые наложены на Россию Западом, Молдова может рассчитывать на долю рынка по ряду экспортных сегментов. Если Молдова наладит четкую политику по обеспечению транспортных коридоров, проблемы экспорта будут сглажены. Молдове не стоит замыкаться на экспорте лишь продукции виноделия и фруктов, считает Мельник.

"Для Молдовы должно быть важно, насколько развиты секторы экономики. К примеру, возможен вариант переключения на сектор IT, который также развит на Западе и в России", - добавил эксперт.

Проблема развития экономики важна не только для Молдовы, но и для России. Единственный сектор, который может послужить мостом для развития взаимоотношения между двумя странами, - это поставка винодельческого сырья из Молдовы, резюмировал специалист.

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Теги:
экономика, отношения, Россия, Молдова


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