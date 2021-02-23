18:27 23 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.31
  • USD17.55
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.63
Поиск
Сергей Манастырлы
© Sputnik / Сергей Цуркану

Манастырлы: почему молдавские чиновники никого не боятся

Утро на Sputnik’e
Получить короткую ссылку
12830
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210223/33735912/pochemu-moldavskie-chinovniki-nikogo-ne-boyatsya.html

Политический аналитик решил назвать вещи своими именами и ответил на вопрос, почему после громких журналистских расследований, изобличающих чиновников в коррупции, никто из них не несет ответственности в соответствии с буквой закона.

Утро на Sputnik’e
Манастырлы: почему молдавские чиновники никого не боятся

В последние несколько лет в медийном пространстве Молдовы появилось несколько громких журналистских расследований, включающих в себя видеозаписи с дронов, где наглядно показано, что многие власть имущие в нашей стране живут не по средствам. Общество увидело масштаб "аппетитов" молдавских чиновников, а отечественная Фемида осталось безучастной к этому.

Почему так происходит? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Сергей Манастырлы.

"Наши чиновники очень толстокожие, чтобы СМИ удалось повлиять на них. В стране были десятки ситуаций, когда при обвинениях в коррупции наши чиновники должны были бы подать в отставку так, как это происходит в других странах. Вспомним хотя бы дело о "Царской охоте" или инцидент с кражей миллиарда", - заявил собеседник.
Артисты протестуют у Национального дворца имени Николая Сулака
© Sputnik / Mihai Caraus
Протест молдавских музыкантов: крик души и надежда на помощь

По словам эксперта, странным было видеть, когда люди, напрямую замешанные в этих преступлениях, отказывались покидать должности, считая свою государственную значимость превыше закона, и избегали уголовной ответственности.

"Наши чиновники выработали эту толстокожесть, будучи внимательными лишь к своим личным, узкопартийным и клановым интересам. СМИ не являются инструментом массового давления на чиновников. Единственный инструмент в этой ситуации, который хорошо зарекомендовал себя, - это массовые народные протесты", - добавил Манастырлы.

Аналитик считает, что чиновничий класс в Молдове боится больших митингов и волнений, поскольку априори является трусливым к этому виду воздействия на власть. Единственным, кто не боялся протестов народных масс в Молдове, по словам эксперта, был Владимир Плахотнюк.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Коррупции – нет: в Кантемире задержаны чиновник и бизнесмены
Административная карьера: кот с необычной кличкой "работает" чиновником – видео
Местный чиновник обещал за взятку освободить рекрута от службы в армии
Теги:
СМИ, страх, Молдова, чиновники


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Фото: Ледяная радуга – красочное зрелище над Ниагарскими водопадами
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться