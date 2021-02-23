Манастырлы: почему молдавские чиновники никого не боятся

Политический аналитик решил назвать вещи своими именами и ответил на вопрос, почему после громких журналистских расследований, изобличающих чиновников в коррупции, никто из них не несет ответственности в соответствии с буквой закона.

Утро на Sputnik’e Манастырлы: почему молдавские чиновники никого не боятся

В последние несколько лет в медийном пространстве Молдовы появилось несколько громких журналистских расследований, включающих в себя видеозаписи с дронов, где наглядно показано, что многие власть имущие в нашей стране живут не по средствам. Общество увидело масштаб "аппетитов" молдавских чиновников, а отечественная Фемида осталось безучастной к этому.

Почему так происходит? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Сергей Манастырлы.

"Наши чиновники очень толстокожие, чтобы СМИ удалось повлиять на них. В стране были десятки ситуаций, когда при обвинениях в коррупции наши чиновники должны были бы подать в отставку так, как это происходит в других странах. Вспомним хотя бы дело о "Царской охоте" или инцидент с кражей миллиарда", - заявил собеседник. © Sputnik / Mihai Caraus Протест молдавских музыкантов: крик души и надежда на помощь

По словам эксперта, странным было видеть, когда люди, напрямую замешанные в этих преступлениях, отказывались покидать должности, считая свою государственную значимость превыше закона, и избегали уголовной ответственности.

"Наши чиновники выработали эту толстокожесть, будучи внимательными лишь к своим личным, узкопартийным и клановым интересам. СМИ не являются инструментом массового давления на чиновников. Единственный инструмент в этой ситуации, который хорошо зарекомендовал себя, - это массовые народные протесты", - добавил Манастырлы.

Аналитик считает, что чиновничий класс в Молдове боится больших митингов и волнений, поскольку априори является трусливым к этому виду воздействия на власть. Единственным, кто не боялся протестов народных масс в Молдове, по словам эксперта, был Владимир Плахотнюк.

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