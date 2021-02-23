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Утро на Sputnik’e

"Утро на Sputnik'e": удар по репутации президента и тайна денег Луки Филата

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Пойдет ли Майя Санду до конца или ее оппонентам удастся подчинить себе ее волю – мнение политолога.

Рассмотрение протеста, с которым обратились в КС депутаты от Партии социалистов Республики Молдова, назначено на сегодня. Что решит Конституционный суд?

Конституционный суд.
© Sputnik / Mihai Caraus
КС рассмотрит запрос социалистов по поводу указа Санду о кандидатуре премьера

Почему в Молдове журналистские расследования ни к чему не приводят?

А также – Великобритания перечислит Республике Молдова почти полмиллиона фунтов стерлингов. К чему приведет этот прецедент?

И о  конкурсе "Ты супер! 60+" – его участниками могут стать талантливые люди, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в домах престарелых, специнтернатах, а также просто одинокие пенсионеры, по различным причинам оставшиеся без заботы родных.

Все эти темы обсудим с политологом Сергеем Манастырлы, юристом Павлом Мидриганом и продюсером конкурса "Ты супер! 60+" Гутиерой Продан.

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