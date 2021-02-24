Тарлев: в борьбе с пандемией в Молдове допущено много ошибок

Экс-премьер Молдовы озвучил ряд фундаментальных ошибок, которые были допущены молдавским кабмином за неполный год борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Утро на Sputnik’e Тарлев: в борьбе с пандемией в Молдове допущено много ошибок

Очевидно, что все страны мира страдают от пандемии коронавируса, но в других государствах, по сравнению с Молдовой, более комплексный и взвешенный подход к борьбе с распространением COVID-19, а ограничительные меры применяются лишь там, где это крайне необходимо. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил Василий Тарлев - человек, который возглавлял кабмин страны дольше всех за почти тридцатилетнюю историю независимости.

"Конечно, пандемия повлияла отрицательно на всю мировую экономику. Но если говорить о нашей стране, когда бы управление кризисной ситуацией происходило по-другому, мы бы фиксировали гораздо меньше экономических потерь и убытков. Чрезвычайная политизация пандемии в Молдове вызывает огромные сомнения у людей", - заявил собеседник. © Sputnik / Владимир Песня Какой эксперимент в лечении коронавируса проводят в Приднестровье

По словам экс-премьера, в республике как будто забыли на властном уровне, что есть серьезные показатели смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, от осложнений, вызванных течением такого тяжелого недуга, как сахарный диабет.

"Все вроде как забыли об этих проблемах и сконцентрировались только на коронавирусе. Но в случае с COVID-19 управление кризисной ситуацией происходит неправильно", - добавил Тарлев.

Эксперт уверен: в процессе борьбы с распространением коронавируса власти республики должны были продемонстрировать большую открытость и транспарентность, а также ведение постоянного диалога с обществом во избежание введения излишних ограничительных мер.

В качестве примера Тарлев назвал недавнее решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям, когда число пассажиров в салонах автобусов междугороднего сообщения в маршрутных такси в городах было решено сократить на 50 процентов, что привело к недовольству и забастовке транспортников.

"Где объяснение? Почему сократили на 50 процентов, а не на 70 или 30? В вопросе нет ясности, кто принял такое решение в правительстве: транспортник, дорожный инспектор или медик?" - задался вопросом экс-премьер.

Тарлев настаивает: каждый запрет в связи с опасностью распространения коронавируса служит очередным аргументом в пользу распространения коррупции в республике. В сложившейся ситуации создается опасный прецедент, уверен экс-премьер, когда каждый автоперевозчик будет думать о том, как обмануть систему запретов, изыскивая возможность дачи взятки сотруднику полиции или другому должностному лицу.

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