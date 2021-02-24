Князева: почему молдавским учителям стало страшно приходить в школу

Педагог рассказала, ждут ли дидактические кадры в стране начала процесса вакцинации, а также поделилась впечатлениями о том, насколько страшно работать в условиях, когда коронавирус может подстерегать учителей во время занятий.

Утро на Sputnik’e Князева: почему молдавским учителям стало страшно приходить в школу

Пока молдавские политики заняты сведением счетов и выяснением того, кто из них прав, тысячи учителей и врачей по всей стране, находящихся на первой линии в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, продолжают вынужденно подвергать себя инфекционным рискам.

В настоящее время четкого ответа на вопрос о том, когда в страну поступит вакцина, нет. Есть лишь договоренность на уровне правительств Молдовы и Румынии, что соседняя страна предоставит бесплатно порядка 200 тысяч доз.

На данный момент Молдова находится в ожидании. Из-за пандемии и школьники, и учителя находятся в довольно трудной ситуации.

Насколько страшно молдавским учителям выходить на работу каждый день? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала завуч лицея имени А. Кантемира Тамара Князева.

"Я уже об этом не думаю, уже привыкла. Нам пока вакцинацию делать не будут. Во-первых, потому что пока нет вакцин. А те, которые привезут с Запада, я делать категорически не буду, я предпочитаю вакцинироваться российским образцом препарата", - заявила собеседница.

По мнению Тамары Князевой, российская вакцина более безопасна, так как по информации, опубликованной в социальных сетях и в "глобальной паутине", остальные препараты для иммунизации от COVID-19 приводят к побочным эффектам.

"Мне больше по сердцу российская вакцина. Вопрос в том, будет ли сделана вакцинация до конца учебного года. Я в этом очень сомневаюсь", - добавила педагог.

Как уточнила Князева, было бы неплохо, если бы учителей вакцинировали в первую очередь, поскольку именно педагоги находятся в группе повышенного риска инфицирования коронавирусом нового типа, так как постоянно работают в закрытых помещениях с большим скоплением людей.

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