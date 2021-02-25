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Ян Лисневский.
© Sputnik / Mihai Caraus

Лисневский: Майя Санду - "железная леди" или потенциальный узурпатор

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Sputnik Молдова
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Политический аналитик озвучил свое видение действий главы государства и расценил сумятицу, созданную ею в связи с инициативой о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом в премьер-министры в обход Конституции РМ.

Утро на Sputnik’e
Лисневский: Майя Санду - "железная леди" или потенциальный узурпатор

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала решение Конституционного суда (КС) о признании неконституционным повторного выдвижения Натальи Гаврилицы на пост премьера. 

По мнению главы государства, решение КС можно было бы понять в нормальной ситуации, но такой в Молдове сейчас нет. Она сравнила нынешнее положение дел с концом 2015 – началом 2016 года, когда "парламент был захвачен олигархами". Далее она выступила с критикой депутатов высшего законодательного органа и напомнила о необходимости досрочных выборов.

На чем основываются политические хотения президента республики, которые не совсем вписываются в легальное поле? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Ян Лисневский.

"Санду – в двоякой ситуации. Все зависит от того, что она получит в результате. Если случится так, что будет утверждено правительство Гаврилицы, это – одно. Либо ей как политику удастся договориться с социалистами и с партией Андрея Нэстасе и пойти на досрочные парламентские выборы", – отметил собеседник.

По словам эксперта, ни один, ни второй сценарий развития событий не решит проблему затянувшегося политического кризиса в республике. Лисневский не исключил, что на фоне сложившейся неопределенности во власти рейтинг Майи Санду в ближайшее время начнет стремительно падать.

Николай Осмокеску
© Sputnik / Rodion Proca
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"Даже если пройдут досрочные выборы, лояльная к Санду партия не получит большинство. Кого она будет обвинять в таком случае? На данном этапе создался опасный прецедент: Санду официально признали первым политиком в Молдове, который осознанно нарушил Конституцию", – добавил эксперт. 

По мнению аналитика, в таких условиях любая коалиция или политик отныне смогут обвинять Санду в нарушении Основного закона страны. Создание таких прецедентов опасно для страны, поскольку любой политик отныне будет предпринимать попытки истолковать конституционные положение так, как выгодно ему, а не стране.

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Теги:
узурпация, власть, Санду


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