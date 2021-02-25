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Дмитрий Пулбере
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Пулбере: Санду создала очень опасную ситуацию в Молдове

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210225/33776628/sandu-sozdala-ochen-opasnuyu-situatsiyu-v-moldove.html

Бывший глава Конституционного суда Молдовы объяснил, почему президент республики занимается опасными политическими играми и создает опасную ситуацию правового нигилизма в стране.

Утро на Sputnik’e
Пулбере: Санду создала очень опасную ситуацию в Молдове

В Молдове нарастает противостояние между президентом Майей Санду и законодательным органом. Глава государства настаивает на досрочных парламентских выборах либо проведении референдума по ее отставке. А в Партии социалистов – на кандидатуре Марианны Дурлешятну на пост главы кабмина, в поддержку которой уже высказались 54 депутата.

Очевидно, что Санду не спешит прислушиваться к решению Конституционного суда, который счел не соответствующей букве Основного закона страны ее инициативу о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра.

К чему приведут несогласованные действия Санду с положениями Конституции РМ? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал эксперт в области права, бывший глава КС Дмитрий Пулбере.

"Опасность сложившейся ситуации состоит в том, что президент страны должен объединить людей вокруг себя. Политика и является таким искусством. Нынешний президент Майя Санду в период своей предвыборной кампании заявляла о том, что станет главой государства для всех, тогда обвиняя всех других кандидатов в сознательном разделении общества", - отметил собеседник.
Юрий Рошка.
© Sputnik / Mihai Caraus
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По словам эксперта, Санду не раз вменяла в вину бывшим президентам страны, что они нарушали Конституцию, а после вступления в должность сама стала поступать подобным образом, забыв о том, что обещала совсем недавно своим избирателям.

"Сейчас Санду поступает еще хуже, чем ее предшественники. В этой ситуации она должна дать пример гражданам страны и нижестоящим по рангу должностным лицам, как соблюдать Конституцию, как не отходить от буквы закона", - добавил Пулбере.

По мнению правоведа, если президент страны поступает подобным образом, в Молдове создается очень опасный прецедент, когда граждане, видя как поступают власть имущие, могут считать закон в стране не обязательным к исполнению.

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Теги:
соблюдение, конституция, Санду


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