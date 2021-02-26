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Серафим Александрович Урекян
© Sputnik / Osmatesco

Урекян: Санду хочет подмять под себя всю страну, ее народ и законы

Утро на Sputnik’e
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20210226/33778296/sandu-khochet-podmyat-pod-sebya-vsyu-stranu-ee-narod-i-zakony.html

Ветеран молдавской политики назвал опасными своевольные трактования законов и Конституции, которую президент по своему статусу должен свято соблюдать.

Утро на Sputnik’e
Урекян: Санду хочет подмять под себя всю страну, ее народ и законы

Для планомерного и устойчивого государственного развития, для того чтобы страна шла вперед, а не топталась на месте и отступала назад, политики должны соблюдать законы и Конституцию РМ, показывая пример всем остальным. Так в эфире студии Sputnik Молдова экс-примар Кишинева, политический деятель со стажем Серафим Урекян прокомментировал острую кризисную ситуацию в верхах власти, которая началась с момента вольного трактования президентом Майей Санду положений Основного закона страны.

"Капризы некоторых отдельно взятых элементов власти не должны стоять во главе угла. Они хотят довести до предела граждан республики, похоронить ее экономику. Видимо, им недостаточно критической ситуации с пандемией, когда в стране регистрируют по 1600 новых случаев заражений коронавирусом в сутки", - отметил собеседник, комментируя комплексную сложную ситуацию в стране.

Игорь Додон.
© Sputnik / Mihai Caraus
Додон: только диалог позволит Молдове преодолеть кризис
По мнению Урекяна, президенту и представителям власти в республике удалось максимально отстраниться от проблем граждан, вопросов массовой вакцинации населенияот обращения внимания на то, сколько людей в Молдове умирают от осложнений, вызванных эпидемией COVID-19. 

"Республика практически не управляется сейчас. Ее болтает, как бумажный кораблик в водовороте. Бедная наша Молдова осталась брошенной и обманутой в кризисной ситуации, а люди частично политически одурманены", - добавил эксперт.

Как добавил Урекян, никто из работающих на выборных или чиновничьих должностях не имеет права забывать о верховенстве закона и общей ответственности перед людьми.

"То, что происходит сегодня, очень попахивает анархией. Когда президент страны игнорирует основные положения Конституции, это просто ужасно. Она поклялась на тексте Конституции, что будет выполнять все эти нормы", - подчеркнул политик, добавив, что верховная власть в стране принадлежит народу, который избрал парламент. А когда президент с узкими полномочиями пытается подмять под себя парламент и правительство, это приведет к очень тяжелым последствиям для страны и народа, отметил он.

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Теги:
соблюдение, Конституция Молдовы, закон, Санду


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