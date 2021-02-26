Колацки: есть два сценария решения политического кризиса в Молдове

Политический аналитик объяснила, к чему приведут внеочередные парламентские выборы, а также уточнила, какой может быть реакция парламентских партий.

Утро на Sputnik’e Колацки: есть два сценария решения политического кризиса в Молдове

На данный момент Молдова находится в кризисной политической ситуации. Противостояние президента страны Майи Санду и парламента может ввести страну и в глубокий экономический кризис.

Возможно ли такое, что президент распустит парламент? Есть ли решения для выхода страны из кризиса в верхах власти? Ответ на эти вопросы в эфире студии Sputnik Молдова дала политический аналитик Анжела Колацки.

"Такое возможно представить, но при этом нужно вспомнить решение Конституционного суда 2013 года "о трех месяцах". То есть привилегия роспуска парламента принадлежит исключительно президенту, и когда истекают 45 дней, когда по разным причинам правительство не было сформировано, президент обязан распустить парламент", – завила собеседница.

По словам эксперта, из сложившейся ситуации есть два выхода. Первый является "утопическим", при котором парламентские партии договорятся и начнут сотрудничать. Второй выход является "реальным", при котором нужны внеочередные парламентские выборы.

"Социалисты утверждают, что не нужно проводить внеочередные парламентские выборы, так как на это не предусмотрено денег, однако для референдума в бюджете страны есть деньги", - добавила Колацки.

Как уточнила политический аналитик, чтобы решить кризисную ситуацию в стране, все же лучше провести досрочные выборы.

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